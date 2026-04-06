Napoli, il ds Manna duro: “Lukaku? Ci saranno delle conseguenze”

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha mandato un messaggio chiaro e forte a Romelu Lukaku prima della sfida degli azzurri contro il Milan.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha mandato un messaggio chiaro e forte a Romelu Lukaku prima della sfida degli azzurri contro il Milan. Allo stadio Maradona va in scena lo scontro diretto per il secondo posto – o per dare fastidio all’Inter capolista fino alla fine – e l’attaccante belga non c’è, dopo una settimana di polemiche e incomprensioni.

Napoli, Manna su Lukaku: le sue parole

Prima della sfida contro il Milan il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di DAZN della questione Lukaku:

“Per noi la situazione è assolutamente chiara: Romelu doveva andare in Nazionale, poi è rimasto in Belgio ad allenarsi, ma contrariamente alla nostra volontà. Avremmo voluto parlarne qui a Napoli: non è avvenuto e non siamo contenti, ma il rispetto del gruppo vale più di tutto. Spero che rientrerà tra una settimana e ci saranno delle conseguenze, ma il calcio va avanti e oggi gioca Giovane”.