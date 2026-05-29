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LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Massara-Roma, divorzio ufficiale

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In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi venerdì 29 maggio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo. 

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti odierni

17.10 La Roma ha ufficialmente annunciato il divorzio consensuale da Frederic Massara.

16.30 Esclusiva SI – Longari: “Conferme su quanto anticipato rispetto alla situazione di Bisseck. L’interesse del Bayern Monaco per il difensore dell’Inter è serio e reale, anche se non ci sono stati ancora contatti diretti tra le due società”.

15.30 Inigo Pérez: “Non sarò più l’allenatore del Rayo Vallecano”.

15:15 Panchina Carrarese, colloqui anche con Gorgone e Turati in attesa di una decisione definitiva

15:00 Cagliari, Giulini: “Pronto il rinnovo per Pisacane di due o tre anni”

14:45 Alfredo Pedullà: “Casa Bologna. Piacere, sono Vincenzo Italiano, tedesco di Karlsruhe. Piacere, sono Domenico Tedesco, italiano di Rossano. Era scritto”.

14:00 Alfredo Pedullà: “Ieri la Fiorentina ha incontrato Vanoli per rispettarlo nel giorno della finale Primavera. Sono venute fuori ricostruzioni senza senso”.

13.00 Konaté-Liverpool, il difensore non rinnoverà a fine giugno

12.30 Udinese, primo contratto da professionista per Vinciati: il capocannoniere della Primavera.

11.10 Fiorentina, l’agente di Solomon fa chiarezza alla stampa Israeliana: “Quello di Manor non era un post di addio, ha solo detto che ha concluso questa stagione alla Fiorentina, nessuno ha detto che andrà via. Ancora però non sappiamo niente sul futuro“.

11.00 Per la panchina l’Hellas Verona ha pensato a D’Aversa, in uscita dal Torino. Fino ad ora però nessun riscontro. Al momento Gilardino nome forte per la panchina degli Scaligeri. Così il nostro Alfredo Pedullà.

 

10.30 Panchina Bologna, avanza l’opzione Domenico Tedesco per il post-Vincenzo Italiano.

 

8.30 Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Gianluigi Longari, l’Al Ittihad dopo essersi separato da Sergio Conceicao sarebbe ora interessato a Jurgen Klopp. Il club saudita vuole convincere l’ex allenatore del Liverpool.

8.20 Il divario si è ridotto, ma tra l’Inter e il Liverpool rimane ancora una certa distanza nella corsa a Curtis Jones. I nerazzurri hanno avviato le trattative con i rappresentanti del calciatore subito dopo la finestra di mercato di gennaio, quando non è stato possibile portarlo a Milano a causa della volontà dei Reds. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari.

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