Paura Sinner, il medico lancia l’allarme: “Rischio elevato”

Il palcoscenico del Roland Garros è diventato teatro di una delle pagine più drammatiche e inaspettate della stagione tennistica recente, interrompendo bruscamente il cammino del numero 1 del mondo. Dopo una striscia impressionante di 6 tornei Masters consecutivi vinti, Jannik Sinner ha dovuto cedere il passo a un avversario invisibile e spietato, ben più ostico del pur solido rivale argentino Juan Manuel Cerundolo.

L’atleta italiano è stato costretto ad arrendersi al caldo torrido e asfissiante di Parigi, complice una programmazione fortemente discussa che ha collocato il match chiave alle ore 12:00, proprio nel picco della calura diurna. Fino a quel momento, il tennista altoatesino aveva mantenuto il totale controllo delle operazioni agonistiche sul rettangolo in terra rossa.

In vantaggio di 2 set e avanti per 5-1 nel corso del terzo parziale, il campione azzurro si trovava a un solo game da una comoda qualificazione al turno successivo. Improvvisamente, un drastico e violento crollo orizzontale delle energie fisiche ha ribaltato completamente l’andamento del confronto sul campo centrale. Colpito da una severa spossatezza e da evidenti segnali di squilibrio termico, il fuoriclasse italiano ha subito il ritorno dell’avversario sudamericano.

Jannik Sinner ha perso l’incredibile striscia di 18 dei successivi 20 punti disputati, vedendo sfumare il match con il punteggio finale di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso dello staff, il tennista non è riuscito a ripristinare i valori fisiologici ottimali, abbandonando anzitempo lo slam francese tra lo stupore generale degli appassionati.

Roland Garros, allarme del Dott. Miani: “Si rischiano persino danni renali”

La grave problematica delle temperature estreme all’interno dei circuiti internazionali ha sollevato un immediato stato di allerta tra i massimi esperti di medicina sportiva ed igiene. Sulla delicata questione è intervenuto in modo fermo il Professor Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, che ha delineato i contorni clinici di una situazione ormai fuori controllo per gli standard di sicurezza atletica.

Ci sono rischi molto elevati, dalla disidratazione ai crampi fino alla sincope e a danni renali – ha ammonito lo specialista, evidenziando la pericolosità intrinseca di sforzi prolungati sotto il sole cocente. Le vicende parigine di queste ore confermano infatti come il malessere dell’azzurro non rappresenti affatto un caso isolato in questa edizione dello slam.

Anche il giovane talento ceco Jakub Mensik si è letteralmente accasciato al suolo per lo sfinimento subito dopo aver superato l’ostacolo argentino rappresentato da Mariano Navone al termine di una logorante battaglia risolta solo al quinto set. Scenario analogo ha colpito il fuoriclasse norvegese Casper Ruud, fortemente debilitato da un principio di ipertermia durante il match contro il russo Roman Safiullin.

Il tennista nordico è riuscito a salvarsi riducendo i ritmi di gioco, ammettendo successivamente di aver vissuto minuti di totale confusione agonistica in campo. Per il tennista italiano si apre adesso un periodo di necessario riposo terapeutico per ricaricare le batterie ed eliminare le tossine accumulate. L’obiettivo primario è ritrovare la perfetta efficienza organica in vista dei prossimi appuntamenti sull’erba britannica, dove l’azzurro sarà chiamato a difendere il prestigioso titolo di Wimbledon.