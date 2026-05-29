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Argentina, i convocati di Scaloni per il Mondiale: solo due dalla Serie A

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Sono soltanto due i convocati “italiani” della Nazionale Argentina in vista della prossima Coppa del Mondo. Tanti gli assenti di lusso tra i calciatori di Serie A. 

Niente, Dybala, Castro o Maximo Perrone. Solo Lautaro Martinez e Nico Paz. Lionel Scaloni ha diramato la lista dei 26 convocati dell’Argentina in vista della prossima Coppa del Mondo. Sono soltanto due i calciatori per la Nazionale Campione del Mondo in carica provenienti dalla nostra Serie A. L’attaccante dell’Inter capocannoniere del nostro campionato e il fantasista del Como, autore di un’altra stagione straordinaria che ha trascinato i lariani in Champions League. Ecco tutti i 26 convocati in vista del prossimo Mondiale.

Lautaro Martinez e Leo Messi con la maglia della Nazionale Argentina
Lautaro Martinez e Leo Messi con la maglia della Nazionale Argentina

 

Argentina, i convocati per il Mondiale

Sono 26 i convocati della Nazionale Argentina in vista della prossima Coppa del Mondo. Soltanto 2 dalla nostra Serie A, Lautaro Martinez e Nico Paz. C’è ovviamente Lionel Messi, sesto Mondiale per lui. Niente Marcos Acuna, frenato da un infortunio. Sono 8 i debuttanti ad un Mondiale nei 26 convocati: Juan Musso, Nico Paz, Giuliano Simeone, Valentìn Barco, Nico Gonzalez, Flaco Lopez, Leao Balerdi, e Facundo Medina. Oltre l’infortunato Acuna ecco chi sono i grandi assenti: Mastantuono, Senesi, Buendia, Prestianni, Soulé, Dybala, Giay, Perrone, Capaldo. Aggregati 5 giovani dalla Liga Profesional per le prossime amichevoli: Santiago Beltran, Ignacio Ovando, Simon Escobar, Tomás Aranda e Joaquin Freitas

I 26 convocati

Portieri: Emiliano “Dibu” Martinez, Geronimo Rulli, Juan Musso.

Difensori: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolàs Otamendi, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Facundo Medina, Valentin Barco.

Centrocampisti: Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Nico Paz, Thiago Almada

Attaccanti: Nico Gonzalez, Lionel Messi, Julian Alvarez, Lautaro Martinez, José “Flaco” Lopez.

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