Totti senza filtri: da De Rossi alla maglia numero 10, fino alla crisi del calcio italiano

Ad arricchire la puntata sono stati anche ospiti d’eccezione come Lino Banfi e Leonardo Bocci, protagonisti di momenti tra ironia, nostalgia e passione romanista.

Il rapporto con De Rossi e il dibattito sulla maglia numero 10

Tra i temi più discussi non poteva mancare il legame con Daniele De Rossi. Totti ha voluto spegnere definitivamente le voci che negli anni avevano parlato di possibili tensioni tra i due simboli della Roma.

L’ex capitano ha ribadito come tra lui e De Rossi ci siano sempre stati rispetto reciproco, amicizia e stima, costruiti attraverso un lungo percorso condiviso con la maglia giallorossa.

Spazio anche alla questione della maglia numero 10, da tempo al centro del dibattito tra i tifosi romanisti. Commentando l’ipotesi di assegnarla a Paulo Dybala, Totti ha sottolineato come il talento tecnico non sia l’unico requisito necessario per indossare un numero così iconico. Per l’ex fantasista, servono anni di appartenenza, continuità e identificazione con il club per raccogliere un’eredità di tale peso.

Il retroscena sul cucchiaio che nessuno conosceva

Uno dei momenti più curiosi dell’intervista riguarda il celebre “cucchiaio”, gesto tecnico che ha contribuito a rendere Totti una leggenda del calcio mondiale.

L’ex capitano ha raccontato un episodio poco noto legato a un rigore fallito contro il Lecce. Prima di battere il penalty, avrebbe confidato la sua intenzione di calciare proprio con il cucchiaio a un avversario, che a sua volta avrebbe avvertito il portiere Sicignano. Il risultato? L’estremo difensore rimase fermo e neutralizzò il tiro.

Un aneddoto che aggiunge un nuovo capitolo alla storia di uno dei colpi più iconici della carriera di Totti.

Il pentimento per l’episodio con Balotelli

Nel corso della trasmissione è tornato anche il ricordo della finale di Coppa Italia del 2010 contro l’Inter, quando Totti venne espulso dopo un duro intervento su Mario Balotelli.

A distanza di anni, l’ex capitano ha ammesso il proprio errore, spiegando come quel gesto fosse nato da un momento di forte tensione accumulata nel tempo. Oggi, ha sottolineato, non ripeterebbe mai quell’episodio e invita i giovani calciatori a considerare il calcio come una competizione da vivere nel rispetto dell’avversario.

Mondiale 2002, la battuta sul VAR e il futuro dell’Italia

Non sono mancati i ricordi legati alla Nazionale. Tra le delusioni più grandi della sua carriera, Totti ha indicato la finale dell’Europeo 2000 persa contro la Francia, una ferita ancora aperta per molti tifosi azzurri.

Con il suo consueto stile ironico, ha poi commentato il controverso arbitraggio di Byron Moreno ai Mondiali del 2002 contro la Corea del Sud: “Se ci fosse stato il VAR nel 2002? Avrebbero buttato fuori direttamente l’arbitro!”.

La ricetta di Totti per rilanciare il calcio italiano

Guardando al presente del movimento calcistico italiano, Totti ha espresso preoccupazione per la difficoltà della Nazionale nel tornare protagonista ai massimi livelli internazionali.

Secondo l’ex capitano della Roma, la strada da seguire passa necessariamente attraverso una valorizzazione più incisiva dei vivai e dei giovani talenti italiani. Per Totti, il calcio italiano deve tornare a investire sui settori giovanili e sulla crescita dei calciatori formati in casa, recuperando quella tradizione che per decenni ha rappresentato uno dei punti di forza del nostro movimento.

Un messaggio chiaro che guarda al futuro, ma che parte dall’esperienza di uno dei più grandi protagonisti della storia del calcio italiano.