E’ maggio ma sembra agosto: esplode il mercato. Curtis Jones-Inter e le scelte del Barcellona

Finalmente ci siamo. Anche se all’apertura ufficiale delle trattative manca ancora più di un mese, la chiusura della stagione per tutte le squadre d’Europa, al di fuori di Arsenal e PSG impegnate nella finale di Champions League, introduce ribaltoni dell’ultima settimana di maggio paragonabili a ciò che solitamente accade in estate inoltrata.

Il vantaggio di non dover stravolgere nulla dal punto di vista del management e della gestione sportiva consente all’Inter di lanciarsi con forza su molti obiettivi prioritari per lo sviluppo del progetto dei Campioni d’Italia.

L’Inter: assalto a Curtis Jones e la richiesta del Liverpool

L’assalto più concreto Piero Ausilio lo sta perpetrando nei confronti di Curtis Jones. Quindici giorni dopo la fine della sessione di mercato di gennaio, avevamo raccontato di come il centrocampista del Liverpool sarebbe diventato un obiettivo decisamente più concreto in estate. I tempi sono stati addirittura anticipati, perché dopo avere strappato il sì del diretto interessato, le manovre nerazzurre hanno allacciato i contatti con il direttore sportivo del Liverpool, Hughes, già alla fine del mese di maggio.

Lo stato dell’arte porta all’ottimismo, anche se le parti manifestano ancora distanza e una forbice tra domanda e offerta.

Il Liverpool ha in mente la valutazione che fece il Tottenham per il ritorno in Premier di Conor Gallagher dall’Atletico Madrid. In quel caso furono 33 milioni di sterline. Cifra che l’Inter non ha intenzione di raggiungere e, per questo, sta lavorando per trovare una quadra che possa comprendere percentuali su un’eventuale rivendita del centrocampista, che metterebbe tutti d’accordo per caratteristiche e potenziale che si ritiene essere ancora inespresso. Nonostante sia già stato testato con successo ai massimi livelli, tanto in Premier quanto in Champions League.

Le strategie del Barcellona di Flick

Chi sta anticipando i tempi su tutta la concorrenza europea è invece il Barcellona. Il ruolo di Hansi Flick è sempre più centrale, al punto da avere stoppato i dialoghi che erano stati intessuti per Bastoni. L’entourage del difensore dell’Inter è stato già avvisato che, in questo momento, dalla Catalogna non arriveranno offerte. Una situazione che potrebbe portare il difensore neo scudettato a trovare in maniera più repentina del previsto l’accordo per un prolungamento con i nerazzurri.

La mossa che ha spiazzato ha però riguardato Bernardo Silva. In scadenza di contratto con il Manchester City, il portoghese era stato accostato con ragione alle big di tutte le latitudini. Anche in Italia, con la Juventus in primo piano, oltre all’Atletico Madrid. L’inserimento dei blaugrana ha fatto la differenza, strappando la priorità assoluta al portoghese e trasformandolo di fatto nel secondo rinforzo dei catalani dopo Gordon.

Bernardo Silva e il nuovo corso blaugrana

Accordo definito e solo da ratificare quando le tempistiche per poterlo fare saranno mature. Dunque nessuna difficoltà economica per i Campioni di Spagna, al contrario di quanto è stato troppo spesso evidenziato in maniera imprecisa, ma una programmazione che porta a fare delle scelte e perseguirle.

Aspettando che entri nel vivo anche il capitolo Julian Alvarez. Non manca tanto.