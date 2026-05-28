Primavera 1, Fiorentina-Parma 2-1: viola campioni d’Italia – VIDEO

Dopo 43 anni la Fiorentina torna a vincere il campionato Primavera. I viola hanno sconfitto 2-1 il Parma nella finale di questa sera. Tra poco la premiazione visibile su Sportitalia, canale 60 DTT.

In vista della finale del campionato Primavera 1 tra Fiorentina e Parma hanno parlato i protagonisti da una parte e dall’altra. Per la Fiorentina hanno rilasciato le dichiarazioni pre l’allenatore Daniele Galloppa e il terzino e capitano Niccolò Trapani. In casa Parma, invece hanno parlato il responsabile del settore giovanile Mattia Notari e il difensore Roberto D’Intino. La gara ha visto il successo della Fiorentina per 2-1 sul Parma. Decisive le reti nel secondo tempo di Braschi (rigore) e Kouadio. Nel Parma in gol per il definitivo 2-1 il solito Mikolajewski.

Galloppa tra la finale e il futuro

Le parole di Daniele Galloppa nel post partita:

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La delusione di Nicola Corrent

Le parole dell’allenatore del Parma:

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Fiorentina-Parma 2-1, i gol della Fiorentina

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L’alzata della Coppa

La Fiorentina alza nel cielo del Viola Park il Trofeo da Campione d’Italia:

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La gara, Fiorentina-Parma 2-1

Primo tempo equilibrato, uno squillo per parte. Al 35′ è il Parma a sfiorare il gol con Mikolajevski. Punizione spettacolare dell’attaccante. Altrettanto incredibile la parata del portiere della Fiorentina Leonardelli. Al 45′ la risposta viola, questa volta è Astaldi a salvare incredibilmente sulla conclusione ravvicinata di Bertolini. Nella ripresa è la Fiorentina ad avere la meglio. Al 66′ è però il Parma a sfiorare lo 0-1 al 66′. Trapani è bravissimo a chiudere in diagonale su Plicco. Al 72′ rigore per la Fiorentina. Leggero contatto in area tra Mazzeo e Mena Martinez.

Dal dischetto si presenta Braschi che spiazza completamente Astaldi, 1-0 per i ragazzi di Galloppa. Fiorentina che raddoppia al 82′ con Kouadio. Il difensore sfrutta una mischia in area e un fortuito rimpallo su Kospo per siglare di testa il 2-0. Parma che la riapre al 87′. Mikolajevski approfitta di una corta respinta di Leonardelli e fa 2-1. Dopo 5 minuti di recupero finisce 2-1. La Fiorentina dopo 43 anni torna sul tetto d’Italia, lo fa per la 4^ volta nella sua storia. Per la seconda stagione consecutiva la Fiorentina giocherà la Youth League nel percorso Campioni.

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Le formazioni ufficiali

Fiorentina (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani (C), Kouadio, Košpo, Balbo; Montenegro, Deli; Bertolini, Puzzoli, Mazzeo; Braschi. Allenatore: Galloppa. A disp.: Fei, Ademi, Bonanno, Turnone, Kone, Jallow, Angiolini, Conti, Evangelista, Sturli, Atzeni.

Parma (4-2-3-1): Astaldi; Mena Martinez, Conde, Drobnic, D’Intino; Konaté, Tigani; Plicco, Diop, Cardinali; Mikolajevski. Allenatore: Corrent. A disp.: Mazzocchi, Pajsar, Vranici, Castaldo, Balduzzi, Opoku, Chimezie, Avramescu, Mengoni, Semedon, Sartori.

Le parole dei protagonisti

Parlano Galloppa e Trapani in casa Fiorentina:

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Per il Parma hanno parlato Notari e D’Intino:

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Queste le parole pre-match.