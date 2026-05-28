Allarme Paolini, confessa tutto: “Difficile essere positivi”

Jasmine Paolini si è presentata in conferenza stampa senza cercare scuse facili. E probabilmente è proprio questo che ha colpito di più. Perché nelle sue parole non c’era rabbia, non c’era voglia di creare alibi. Piuttosto la sensazione di una giocatrice che sta vivendo un momento complicato e che prova ad accettarlo anche se fa male.

“A volte sicuramente non è facile. Non è facile essere qui adesso”, ha ammesso l’azzurra nelle dichiarazioni in conferenza stampa. Una frase che racconta abbastanza bene il clima che si respira attorno a lei in queste settimane.

Dopo mesi vissuti in apnea, Paolini si ritrova improvvisamente dentro una fase più pesante. Non soltanto dal punto di vista dei risultati. Anche mentale.

Paolini e l’infortunio: “Dovrò fare accertamenti”

La tennista toscana ha parlato apertamente della difficoltà di gestire certe sensazioni davanti a tutti: “Non c’è nemmeno tanto da vergognarsi: sono emozioni che vengono fuori, è normale, vuol dire che alla fine ci tengo ed è difficile”.

Parole molto sincere. E nel tennis non è così scontato sentirle. Perché chi guarda da fuori spesso vede soltanto il risultato finale. Vittoria o sconfitta. Ma dentro il circuito ci sono momenti in cui la pressione diventa pesante da portarsi dietro, soprattutto quando il livello delle aspettative cambia improvvisamente.

Paolini fino a poco tempo fa arrivava ai grandi appuntamenti quasi senza peso addosso. Oggi invece tutti si aspettano continuità, risultati, conferme. Ed è una trasformazione che cambia completamente il modo di vivere il campo.

C’è poi la questione del piede, che nelle ultime settimane continua a condizionarla parecchio. Lei stessa lo ha spiegato chiaramente. “Il piede dà un po’ fastidio, altrimenti non avrei preso le decisioni che ho preso – dice in riferimento al doppio – . Ho fatto del mio meglio per essere qua”.

Qui entra la parte forse più dura da accettare per un’atleta. Perché Paolini sa di non stare bene fisicamente ma allo stesso tempo sente il bisogno di provare comunque a competere. “È difficile da accettare, fa male”, ha detto ancora.

E dentro quella frase c’è probabilmente tutto il momento che sta vivendo. La numero uno italiana ha spiegato di aver limitato anche il lavoro in allenamento per evitare di peggiorare la situazione: “Non è che ho fatto dieci giorni di allenamento a fuoco”.

Adesso farà nuovi controlli per capire realmente come sta il piede dopo le ultime partite. E il tono delle sue parole non sembrava troppo ottimista. “Spero non sia peggiorata, però è difficile essere positivi in questo momento. Onestamente è difficile anche parlare di tennis”.

Quando una giocatrice arriva a dire una frase del genere, vuol dire che il problema va oltre una semplice sconfitta.