Atalanta, salutato D’Amico inizia l’era Giuntoli

Terminata ieri l’era Tony D’Amico in casa Atalanta, è già l’ora di Cristiano Giuntoli. L’ex dirigente di Napoli e Juventus tra le altre è arrivato in mattinata a Zingonia.

E’ arrivato oggi in mattinata a Zingonia, Cristiano Giuntoli. L’ex dirigente di Napoli e Juventus tra le altre si prepara a raccogliere l’eredità di Tony D’Amico che ha lasciato ieri ufficialmente il club. Giuntoli si trova al centro sportivo dove si stanno ultimando gli ultimi accordi. Nei prossimi giorni, arriverà poi l’annuncio ufficiale del club. Fatto Giuntoli si penserà poi a chiudere anche il discorso per l’allenatore con Sarri che succederà a Palladino sulla panchina della Dea diventando il terzo allenatore post-Gasperini.

Atalanta, oggi è il giorno di Cristiano Giuntoli

E’ arrivato in mattinata a Zingonia, Cristiano Giuntoli, l’ex dirigente di Napoli e Juventus tra le altre si prepara a succedere a Tony D’Amico che ieri ha lasciato ufficialmente il club. Giuntoli è attualmente al centro sportivo dove si stanno risolvendo le ultime pratiche contrattuali per poi annunciarlo nei prossimi giorni. In mattinata, prima di Giuntoli ha fatto visita al centro sportivo anche Raffaele Palladino con l’allenatore che lascerà a breve il club.

Il suo sostituto sarà Maurizio Sarri che ha rescisso consensualmente e ufficialmente ieri con la Lazio. Sarri ha lavorato con Giuntoli a Napoli ed è la scelta per il post-Palladino. Sarà lui quindi a prendere l’eredità di Palladino, diventando così il terzo allenatore del post-Gasperini, dopo anche Ivan Juric.

L’Atalanta saluta Tony D’Amico, il comunicato

Questo il comunicato con cui ieri l’Atalanta ha salutato ieri Tony D’Amico: “GRAZIE TONY D’AMICO! CLUB E DIRETTORE SI SALUTANO CON RECIPROCA GRATITUDINE Dopo quattro intense stagioni vissute insieme, le strade di Atalanta Bergamasca Calcio e del Direttore Sportivo Tony D’Amico si dividono, professionalmente. La famiglia Percassi e quella Pagliuca, ma anche tutta Atalanta BC, ringraziano sentitamente il Direttore Tony D’Amico e gli augurano il meglio per il futuro“.