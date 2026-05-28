Conference League, trionfa il Crystal Palace: decide Mateta

Basta un gol di Jean-Philippe Mateta al Crystal Palace per vincere la Conference League 2025-26, il terzo trofeo delle ultime due stagioni per Oliver Glasner.

E’ Jean-Philippe Mateta il match winner della finale della Conference League 2025-26. Il Crystal Palace batte 1-0 il Rayo Vallecano e si regala il primo trofeo europeo della propria storia. Il terzo titolo degli ultimi 2 anni dopo l’FA Cup vinta contro il Manchester City di Guardiola nella scorsa stagione, 1-0 Eze e il Community Shield 2025 contro il Liverpool. 2-2, Mateta e Sarr per il Crystal Palace e Ekitike e Frimpong per il Liverpool. Ai rigori 3-2 poi per i ragazzi di Glasner. Prima sconfitta alla prima finale europea invece per il Rayo Vallecano.

Crystal Palace-Rayo Vallecano, le ufficiali

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Canvot, Lacroix, Riad; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. Allenatore: Oliver Glasner.

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Valentin, Lopez; De Frutos, Palazon, Garcia; Alemao. Allenatore: Inigo Perez.

Primo tempo senza gol

Al 25′ occasione per il Rayo Vallecano con Alemao. Chavarria riceve da Palazon e va al cross verso il centro per la girata di prima intenzione del centravanti brasiliano, fuori non di molto. Occasione per Unai Lopez al 40′. Prova a piazzarla dal limite il n.17 del club spagnolo ma spedisce fuori dallo specchio. Super chance per il Crystal Palace al 47′. Colpo di testa a lato su assist di Wharton.

Decide Mateta, finisce 1-0

1-0 al 51′. Gol di Mateta. Wharton avanza e conclude in porta, sulla respinta di Batalla si fa trovare pronto il centravanti che con un tap-in letale fa 1-0. Doppio palo per gli inglesi al 56′. Punizione di Yeremi Pino che colpisce due volte il palo sulla respinta Mateta e Riad non trovano il gol. Al 57′ Batalla salva il 2-0. Sinistro a colpo sicuro di Mateta, miracolo in corner. Occasione Rayo Vallecano al 67′. Garcia va al cross, sporcato da Lacroix, De Frutos non trova la porta. Ci prova Alemao al 96′. Il brasiliano spedisce però fuori con il destro. Finisce così, vince il Crystal Palace.