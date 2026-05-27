Milan, Maldini risponde a Cardinale: “Si commenta da solo”. E sul Fenerbahce…

Paolo Maldini risponde con ironia alle parole di Gerry Cardinale sul suo ruolo nel Milan. Intanto, l’ex capitano rossonero conferma i contatti con Hakan Safi e lascia aperta la porta a una possibile esperienza futura al Fenerbahce.

Sono i giorni della grande rivoluzione targata Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic in casa Milan. Esonerati in blocco Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il tecnico Massimiliano Allegri, il club rossonero riparte dalle scelte dei vertici di RedBird.

Lunedì, il presidente rossonero ha parlato ad alcuni selezionati giornalisti che seguono le vicende del Milan e ha affermato che Paolo Maldini sarebbe l’uomo giusto per il Milan, ma sarebbe troppo “one-man-show”. Una battuta che non è passata inosservata. Soprattutto agli occhi dei tifosi che rivorrebbero l’ex numero 3 al comando del club. Inevitabile che a Maldini, alla prima occasione utile, venisse chiesto di questa dichiarazione del numero del club di via Aldo Rossi.

Maldini risponde a Cardinale

Paolo Maldini risponde con una battuta tagliente, ma accompagnata dal sorriso. L’ex dirigente del Milan, ospite degli Sky Inclusion Days, ha replicato alle parole del proprietario rossonero Gerry Cardinale, che nei giorni scorsi aveva escluso un suo possibile ritorno nel club. “Dice che sono uno da One Man Show? Si commenta da solo”, ha commentato Maldini, senza aggiungere altro ma lasciando intendere chiaramente il proprio pensiero.

Una risposta piccata alle dichiarazioni di Cardinale che, come detto, avevano fatto discutere l’ambiente milanista. Maldini ha respinto al mittente le accuse del presidente del Milan, che gli addebita un approccio troppo personale nella gestione sportiva, poco incline al confronto e al lavoro di squadra. Un’accusa che l’ex capitano rossonero ha scelto dunque di respingere senza ulteriori commenti.

Futuro al Fenerbahce?

Maldini ha invece preferito dribblare le domande sul futuro della Nazionale italiana e sull’ipotesi di un ruolo nel Club Italia accanto a Giovanni Malagò, possibile prossimo presidente federale. Più interessante, invece, il capitolo che riguarda la Turchia e il Fenerbahce. L’ex bandiera del Milan ha confermato gli incontri a Istanbul con Hakan Safi, candidato alla presidenza del club turco.

“È un amico, vediamo cosa succederà se dovesse vincere le elezioni”, ha spiegato Maldini, senza chiudere la porta a eventuali collaborazioni future. Le elezioni del Fenerbahce si terranno il 6 e 7 giugno e tra le ipotesi ci sarebbe anche un ruolo da consulente per il mercato. Intanto, sui social, Maldini ha definito Safi “un leader appassionato e un vero amico”.