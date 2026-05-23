Maldini, incontro con il candidato presidente del Fenerbahce ad Istanbul – FOTO

Paolo Maldini è oramai da tempo fuori dal calcio, dopo l’addio al Milan. Oggi l’ex capitano e dirigente rossonero è stato fotografato ad Istanbul quando stava incontrando il candidato presidente del Fenerbahce.

Paolo Maldini al Fenerbahce, suggestione di mercato o qualcosa di più. Nelle ultime ore, infatti, l’ex capitano e dirigente del Milan è stato fotografato ad Istanbul dove stava incontrando il candidato presidente del Fenerbahce, Hakan Safi. Argomento della conversazione secondo quanto riferito dai media turchi e da Yagiz Sabuncuoglu su X, sarebbero state pianificazione e strategia calcistica. Dopo il primo incontro che era avvenuto a Milano quindi, vanno avanti i contatti tra Hakan Safi e Paolo Maldini con i turchi che sperano di convincerlo ad abbracciare la causa Fenerbahce.

Maldini, contatti con il candidato presidente del Fenerbahce

Paolo Maldini potrebbe avere presto un nuovo ruolo nel mondodel calcio. L’ex direttore tecnico del Milan è stato fotografato a Istanbul con Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe, come rivelato su X dal giornalista Yagiz Sabuncuoglu. Nei giorni scorsi si è capito che Safi conta molto su Maldini come consulente del club per il mercato.

ÖZEL | Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi, İtalyan futbol adamı Paolo Maldini ile futbol planlaması ve stratejisi için İstanbul’da bir araya geldi. Maldini yapılacak görüşmelerin ardından İstanbul’dan ayrılacak. pic.twitter.com/PKEzBdBhSt — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) May 23, 2026

Le elezioni del Fenerbahçe saranno nel weekend del 6-7 giugno. Due candidati alla presidenza. Il favorito è Aziz Yildirim, 73 anni, già numero uno del club per 20 anni, dal 1998 al 2018. Hakan Safi parte in seconda posizione ma ha diverse carte da giocarsi, su tutte una notevole disponibilità economica frutto di Safi Holding, gruppo attivo in logistica, energia e industria. Safi ha guidato lo sviluppo di Safiport Derince, uno dei principali porti commerciali della Turchia. Nei dibattiti pre-elezioni, Safi ha promesso di portare in gialloblù due grandi attaccanti, un portiere e un centrale difensivo mancino per tornare alla vittoria in campionato dopo 12 anni.