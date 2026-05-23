Tifosi in bianconero, botta e risposta tra Torino e Juventus

Il Torino aveva vietato ai tifosi allo stadio in occasione del derby contro la Juventus di vestire in bianconero. Un divieto preso male dalla Juventus che ha risposto con una nota. Il Toro ha poi voluto chiarire tutto con un comunicato.

Botta e risposto tra Torino e Juventus dopo la nota del club granata che invitata i tifosi presenti nei settori Distinti, Curva Maratona e Curva Primavera a vestire non di bianconero. Una scelta non presa bene dalla Juventus che ha voluto dire la sua tramite un comunicato.

Il comunicato della Juventus

Ecco il comunicato della Juventus: “Juventus Football Club esprime forte perplessità in merito alla comunicazione diffusa da Torino FC relativamente alle modalità di accesso al settore Distinti in occasione della prossima gara. Pur comprendendo e condividendo la priorità assoluta della sicurezza all’interno degli impianti sportivi, Juventus rileva come tali disposizioni non risultino supportate da indicazioni ricevute dal Club da parte delle autorità competenti.

Il calcio, e in particolare una partita dal forte valore simbolico e territoriale come il derby, deve rappresentare un momento di confronto sportivo aperto, nel quale ogni tifoso possa vivere la propria passione nel rispetto delle regole e degli altri. Juventus confida pertanto che, anche attraverso il dialogo istituzionale con le autorità preposte, si possa garantire un equilibrio tra esigenze di ordine pubblico e diritto dei tifosi a partecipare all’evento sportivo in modo libero e responsabile. Il Club ribadisce il proprio impegno costante nella promozione di valori di rispetto, inclusione e correttezza, dentro e fuori dal campo“. Il comunicato del Toro

Il comunicato del Torino: “Torino Football Club prende atto della nota diffusa oggi da Juventus Football Club in merito all’incontro di domenica sera e, su invito della Questura, comunica quanto segue. I biglietti per i settori Distinti, Curva Maratona e Curva Primavera sono stati venduti espressamente ai tifosi granata. Ogni acquirente è stato infatti informato, in ogni fase del processo di acquisto, in modo chiaro ed esplicito che i settori erano riservati ai tifosi del Toro.

In queste ore la tifoseria del Toro si sta organizzando per vestire coreograficamente il settore, invitando tutti a indossare una maglia granata: una manifestazione collettiva di passione e appartenenza. La nostra comunicazione agli acquirenti di biglietti intendeva rimarcare questo aspetto e si concludeva con un sincero ringraziamento per la collaborazione in un match così particolare. Il calcio deve essere una festa: di emozioni, di rivalità sana, di rispetto reciproco dentro e fuori dal campo. Questo è fuori discussione. Torino FC condivide quindi l’augurio che questa partita sia un grande spettacolo sia in campo sia sugli spalti“.