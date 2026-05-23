Bologna-Inter, pari e spettacolo al Dall’Ara

Termina 3-3 tra il Bologna e l’Inter la gara valevole per la 38^ giornata di Serie A. Padroni di casa avanti 3-1 che vengono rimontati dai Campioni d’Italia.

Pareggia 3-3 il Bologna contro l’Inter nel sabato della 38^ giornata di Serie A. Gara che si sblocca al 22′ con una deliziosa punizione di Federico Dimarco. Pari Bologna appena 3 minuti dopo, a segnare è Federico Bernardeschi. Al 42′ vantaggio dei padroni di casa, in gol va Pobega. 2-1 che diventa 3-1 al 3′ della ripresa. Autorete di Zielinski. Inter che trova il 3-2 al 64′. Doppia cifra stagionale per Francesco Pio Esposito. Al 86′ è poi Diouf su assist di Topalovic a fare 3-3. Inter che chiude il suo campionato a 87 punti in classifica. Bologna che cementifica l’ottavo posto, già aritmetico a 56 punti, -3 dall’Atalanta settima.

Dimarco la sblocca, Bernardeschi e Pobega fanno 2-1 Bologna

Chance Bologna al 20′. Martinez sbaglia il rinvio, Rowe serve Castro che sbaglia un gol incredibile. Gol sbagliato, gol subito al 22′ l’Inter fa 0-1, punizione perfetta di Dimarco. Pari immediato di Bernardeschi al 25′. Rimpallo tra Castro e De Vrij, l’esterno calcia e batte Martinez 1-1. Occasione per De Vrij al 31′. Corner di Dimarco e colpo di testa del centrale che non trova però la porta di Skorupski. 34′ Freuler sfiora il vantaggio. Cross di De Silvestri, Castro lo manca e il centrocampista calcia sopra la traversa. 2-1 Bologna, gol di Pobega. Conclusione deviata da Lautaro che supera Martinez. 2-1 per i padroni di casa. Al 45′ è Lucumì a salvare su Zielinski e ad evitare il 2-2. Al 47′ è poi Esposito da sviluppi di corner a sfiorare il 2-2

Autogol Zielinski, gol Esposito e Diouf: finisce 3-3

3 minuti nel secondo tempo e Zielinski fa autogol. Rowe trova Miranda che mette il cross, deviazione del centrocampista che beffa Martinez, 3-1. Altra chance per Bernardeschi al 53′. Conclusione del 10, blocca Martinez. Ci prova Carlos Augusto al 56′. Assist di Mkhitaryan, conclusione deviata in corner del brasiliano. 3-2 Inter, gol di Pio Esposito. Diouf va in mezzo a Miranda e Pobega conclusione che si stampa sul palo, bravo poi il centravanti a metterla in porta.

Super chance Bologna al 65′. Castro sfonda a sinistra e va al cross, Rowe manca il pallone. Diouf sfiora il pari al 69′. Conclusione a giro fuori non di molto. Pari Inter al 86′ con Diouf. Lancio in profondità del subentrato Topalovic. Il centrocampista entra in area e con una potente conclusione sul palo di Skorupski fissa il punteggio sul definitivo 3-3. Inter che chiude a 87 punti il campionato da Campione d’Italia, Bologna nono a 56.