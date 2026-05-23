ESCLUSIVA SI Tognozzi-Juventus, il ritorno è possibile: c’è il gradimento di Spalletti

Tognozzi può tornare in Italia? La Juventus pensa a un clamoroso ritorno in bianconero come responsabile dell’area tecnica.

Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, si fa sempre più concreta l’ipotesi di un ritorno alla Juventus per il direttore sportivo Matteo Tognozzi, attualmente impegnato con i portoghesi del Rio Ave.

Tognozzi alla Juventus: insidia Premier League

Sebbene il dirigente piaccia molto all’estero, in particolare al Nottingham Forest, il suo desiderio principale resta quello di rientrare in Serie A. I recenti e proficui contatti con il club bianconero aprono le porte a quello che Pedullà ha definito come un “giusto ritorno”. L’operazione incassa anche il gradimento di Luciano Spalletti, profondo estimatore di Tognozzi. Prima della fumata bianca, tuttavia, sarà decisivo l’imminente summit tra la proprietà della Juventus e l’allenatore. Sullo sfondo, invece, si raffredda decisamente la pista che avrebbe potuto portare il giovane dirigente alla Roma.