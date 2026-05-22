A Bolzano finisce 0-0: Sudtirol salvo, Bari in Serie C

Il Bari retrocede in Serie C dopo il playout col Südtirol: decisivi i doppi pareggi e la miglior classifica degli altoatesini nella regular season.

Il Bari saluta la Serie B e retrocede in Serie C al termine di un playout di ritorno carico di tensione ed episodi contro il Südtirol. Dopo il doppio pareggio maturato tra andata e ritorno, a sorridere è la formazione di Fabrizio Castori grazie alla miglior posizione ottenuta in classifica durante la regular season. Per i pugliesi, invece, arriva una retrocessione amarissima.

La gara

La gara è stata equilibrata e ricca di occasioni da entrambe le parti. Al 32’, il Bari è andato vicino al vantaggio con Rao: il suo traversone velenoso ha colpito il palo esterno con Adamonis apparentemente in controllo. Due minuti più tardi è arrivata la risposta del Sudtirol con una grande iniziativa personale di Molina, bravo a superare la difesa biancorossa e a sorprendere Cerofolini sul primo palo, fermato soltanto dal legno interno.

Nel finale di primo tempo Piscopo ha sfiorato il gol con una conclusione dal limite terminata fuori di pochissimo. Nella ripresa il Sudtirol aveva trovato il vantaggio con Pecorino, ma il VAR ha annullato tutto per un fallo dello stesso attaccante su Dickmann a inizio azione.

Al 73’, infine, Adamonis ha salvato il risultato con una parata miracolosa su Gytkjaer da distanza ravvicinata, blindando una salvezza pesantissima. Ma è l’ultima emozione. Dopo sei minuti di recupero il Bari è condannato.