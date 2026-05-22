Quale futuro per Vincenzo Italiano? Uno degli allenatori in maggior ascesa negli ultimi anni per quanto riguarda il panorama degli allenatori del nostro Paese, rimane un nome accostato a diverse squadre per l’estate. E lui apre ad ogni scenario.

Quale futuro per Vincenzo Italiano? Uno degli allenatori in maggior ascesa negli ultimi anni per quanto riguarda il panorama degli allenatori del nostro Paese, rimane un nome accostato a diverse squadre per l’estate. E lui apre ad ogni scenario, parlando di un incontro necessario con la società del Bologna.

Italiano parla del futuro: le sue parole

Alla vigilia dell’ultima gara della stagione del Bologna il tecnico rossoblu, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa anche del proprio futuro. Ammettendo un incontro in vista con la società.

“Non ci sono novità sul futuro” – ha detto – “Verso la metà della prossima settimana avrò un incontro con la società“. Poi ha specificato: “Lasciamo perdere il contratto, per quanto riguarda noi allenatori è sempre una cosa particolare, contano più i rapporti umani. Valuteremo cosa si è sbagliato e dove si può migliorare”, ha dichiarato.

Bologna, Italiano spiega cosa serve per il futuro

Poi il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha aggiunto in conferenza stampa su ciò che servirebbe per il prossimo futuro.

“Non c’è fretta: dopo l’ultima partita della stagione ci sarà molto tempo per cercare di organizzare la prossima stagione. L’importante è avere le idee chiare ed essere lucidi su cosa si vuole. Qui si lavora benissimo, abbiamo ottenuto una Coppa Italia storica, quest’anno a tratti mi sono divertito e a tratti meno. Dovremmo rendere conto ad un ambiente che ormai pretende questi tipi di campionati perché la società li ha abituati bene. L’atmosfera che si respira a Bologna va tutelata e bisogna fare le cose per bene”.