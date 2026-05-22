Dopo le parole del vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, riguardanti Nico Paz, arriva la risposta del tecnico del Como, Cesc Fabregas. Che evidentemente non ha gradito gli apprezzamenti espliciti da parte del dirigente nerazzurro e le sue parole sul Real Madrid.

Dopo le parole del vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti (leggi qui), riguardanti Nico Paz, arriva la risposta del tecnico del Como, Cesc Fabregas. Che evidentemente non ha gradito gli apprezzamenti espliciti da parte del dirigente nerazzurro e le sue parole sul Real Madrid.

Fabregas duro contro Zanetti su Nico Paz

Queste le parole del tecnico del Como, Cesc Fabregas, riguardo al futuro di Nico Paz in riferimento alle parole di Javier Zanetti in particolare: “Zanetti è una persona importante nel mondo del calcio. Conosce le dinamiche, io conosco tutti all’Inter e so che sono Ausilio e Baccin a prendere le decisioni.

Alla fine Nico è un giocatore del Como, al 50%, però è nostro. L’unica cosa che posso dire è che Zanetti non lavora per il Real Madrid e non lavora per il Como. Serve rispetto, per il Como e per il Real. Una cosa posso dirla: Nico Paz non giocherà all’Inter. O tornerà al Real l’anno prossimo, o giocherà al Como. Non mi è piaciuto tutto questo far riferimento a Nico nel corso della stagione. Mi sono dispiaciute le parole di Zanetti. Nico merita di giocare domani”.

Cos’aveva detto Zanetti su Nico Paz

Ecco cosa aveva detto il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, riguardo al futuro di Nico Paz a DSSports:

“Mi piace tantissimo Nico Paz. Per come gioca e per la persona che è. È sulla strada per diventare un grandissimo giocatore. Da quello che so tornerà al Real Madrid, ma non si smette mai di sperare di vederlo con la maglia dell’Inter“. Javier Zanetti ha poi parlato del rapporto che lo lega al padre del giocatore in forza al Como: “Ho la fortuna di conoscere suo padre, che fu mio compagno di stanza al Mondiale del 1998. La vita ci ha fatto incontrare di nuovo a Como dopo tanti anni senza vederci. Sono felice per il presente di Nico al Como. In questi due anni nel calcio italiano ha dimostrato tutta la sua qualità”.