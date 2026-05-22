“Mi odiate, ma chi siete voi?”. Leao, altra frecciata ai tifosi? E domenica c’è Milan-Cagliari

La rottura tra Leao e i tifosi del Milan, più che nei confronti del club, è sempre più marcata e l’ultima storia su Instagram sembra essere chiaramente indirizzata verso tutti i suoi hater. Che siano fischi in campo o critiche sui social, certamente ricevere le assordanti lamentele di San Siro fa sempre più effetto rispetto ai commenti dietro la tastiera.

Leao-Milan, domenica ultima volta in rossonero?

In attesa di scoprire se Allegri riuscirà a conquistare questa agognata qualificazione in Champions League, domenica sera contro il Cagliari potrebbe essere l’ultimo “ballo” del n.10 con la maglia del Milan.

Padroni del proprio destino, i rossoneri possono ancora sperare anche nel secondo posto, ma il Napoli non dovrà vincere al Maradona contro l’Udinese. Molto più “semplice” – anche se la flessione avuta nell’ultimo mese ha rischiato fortemente di compromettere la corsa al quarto posto – concentrarsi al massimo sulla sfida contro i sardi. Con una vittoria il Milan avrebbe la certezza di giocare in Champions, conquistando l’obiettivo stagionale all’ultima giornata disponibile.

Per quanto riguarda gli interpreti d’attacco al momento Gimenez e Nkunku sono in vantaggio su Leao e Pulisic per una maglia da titolare.

Nell’ultima partita stagionale, comunque, Allegri sicuramente concederà minutaggio finale al portoghese, la cui permanenza a Milanello è tutt’altro che scontata. Un futuro che potrebbe portarlo in Premier League o in Arabia Saudita, anche se quest’ultima ipotesi non è accolta di buon grado dall’esterno.

A meno di 72h dal sipario di questo campionato, l’ultima storia ripostata su Instagram dell’ex Lille è considerata come l’ennesima “frecciata” verso chi lo critica di continuo. Leao indossa una maglia con la scritta “You hate me. But who are you”, dunque “Mi odiate. Ma chi siete voi?”.

Palla al campionato e agli ultimi 90’ di gioco: vedremo se Leao riuscirà a tornare alla rete e ricevere un (ultimo) abbraccio dalla San Siro rossonera.