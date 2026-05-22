Atalanta, ecco il nuovo logo: il comunicato

L’Atalanta ha annunciato tramite un comunicato sul proprio sito il cambio del Logo. Questa sera la Dea disputerà l’ultima gara del suo campionato.

E’ ufficiale il cambio logo in casa Atalanta. La Dea tramite un comunicato sul proprio sito ha annunciato la modifica. Un logo ispirato a quello degli anni 80′. La gara di questa sera contro la Fiorentina al Franchi sarà quindi la prima dal cambio. Una modifica che modernizza ulteriormente il logo. C’è anche una citazione ai fondatori del club. Così dal comunicato: “I capelli diventano cinque ciocche, un numero che richiama volutamente i fondatori che nel 1907 diedero vita al club“. Ecco l’immagine del nuovo logo dell’Atalanta, annunciato in mattinata.

Cambio logo per l’Atalanta

Ecco il comunicato: “La Dea al centro. Sono gli anni Sessanta quando la sagoma della Dea compare per la prima volta nel logo societario atalantino. Da allora viene confermata come il simbolo dell’Atalanta, adattandosi nel tempo a esigenze diverse come ricami, stampe, applicazioni digitali, merchandise, fino all’evoluzione che viene presentata oggi.

Il nuovo stemma prende ispirazione dalla forma circolare degli anni Ottanta e da lì si rinnova, ridisegnato con una costruzione geometrica precisa. La logica che lo guida è quella della sottrazione, ovvero togliere il superfluo per dare più spazio alla Dea, che torna a essere il fulcro visivo dello stemma senza ulteriori elementi. I capelli diventano cinque ciocche, un numero che richiama volutamente i fondatori che nel 1907 diedero vita al club. Lo sfondo è interamente blu, racchiuso da una circonferenza nera.

Il risultato è un’identità che funziona perfettamente su qualsiasi supporto ed è riconoscibile sempre, come la Dea che rappresenta“.