Serie A, oggi parte l’ultima giornata: le probabili formazioni

Inizia oggi la 38^ giornata di Serie A. Alle 20.45 in campo la Fiorentina di Paolo Vanoli e l’Atalanta di Raffaele Palladino. Tutte le probabili formazioni.

E’ tutto pronto per il weekend che deciderà la Serie A 2025/26. In palio i posti Champions, si deciderà anche quale sarà l’ultima squadra retrocessa. Milan e Roma arrivano all’ultima curva con 70 punti. 68 per Como e Juventus. Per quanto riguarda la lotta salvezza, il Lecce ha 1 punto in più della Cremonese 35 contro 34. In zona Champions si giocheranno Milan-Cagliari, Verona-Roma, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Il Lecce nella zona salvezza ospiterà invece il Genoa al Via del Mare. Tutti i match decisivi si giocheranno domenica sera alle 20.45.

Fiorentina-Atalanta, ore 20.45

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Piccoli, Solomon. Allenatore: Paolo Vanoli.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Pasalic, Ederson, Bakker; Samardzic; Sulemana, Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.

Bologna-Inter, sabato ore 18.00

Bologna (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Diouf, Zielinksi, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu.

Lazio-Pisa, sabato ore 20.45

Lazio (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Patric, Basic; Isaksen, Noslin, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.

Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Albiol, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Stojilkovic. Allenatore: Hiljemark.

Parma-Sassuolo, domenica ore 15.00

Parma (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.

Sassuolo (4-3-3): Turati; Coulibaly, Pedro Felipe, Muharemovic, Doig; Konè, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurientè. Allenatore: Fabio Grosso.

Napoli-Udinese, domenica ore 18.00

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Arizala; Buksa, Davis. Allenatore: Kosta Runjaic.

Serie A, domenica ore 20.45

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Maleh, Grassi, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Marco Giampaolo.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Alberto Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Caqueret, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Lovric, Akpa Akpro, Bernede, Frese; Suslov, Bowie. Allenatore: Paolo Sammarco.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Konè, Rensch; Soulè, Dybala; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Zatterstrom; Sabelli, Masini, Amorim, Ellertsson; Baldanzi, Ekhator; Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Luciano Spalletti.