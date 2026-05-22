Il Cianciana Calcio fa la storia, direttamente in finale di Coppa Sicilia, e compie un incredibile e inatteso salto in Promozione. L’ultimo atto della competizione di 1° categoria, giocato contro la Cassibile Fontane Bianche, ha premiato il Cianciana che non solo ha conquistato per la prima volta nella storia questo traguardo, ma è anche salito di livello. E il match-winner è colui che non ti aspetti.

L’andamento della finale di Coppa Sicilia tra Cianciana Calcio e Cassibile F. Bianche

Non inizia nel migliore dei modi il match per gli ospiti, che dopo solo 8′ di gioco si vedono espellere Bamba e rimangono subito in inferiorità numerica.

Incredibilmente, però, a sbloccarla è proprio il Cianciana con Francisco Sagardía, attaccante 24enne grande protagonista e talento uruguaiano considerato da molti il “nuovo Cavani”. Autore dell’1-0, cruciale per la sua squadra in questa cavalcata. 12 partite ufficiali, ben 14 reti, la Coppa Sicilia porta la sua firma.

La Cassibile non ci sta e al 51° arriva il pareggio, firmato Miceli su assist di Molisina. Cambia l’inerzia del gioco, con i padroni di casa che ci credono spinti dal proprio pubblico, con anche l’uomo in più.

Ma il calcio è bello (anche) per la sua stranezza, e per alcuni “scherzi” del destino. Quando ormai il match era inchiodato sul pareggio, all’ultima azione di gioco il Cianciana la vince. E il gol-vittoria è firmato in rovesciata da Trupia. Su assist ancora di Sagardía. Momento di liberazione incredibile per il terzino destro, che qualche mese fa ha dovuto affrontare anche un lutto familiare. E il suo primo centro in maglia Cianciana vale il titolo.