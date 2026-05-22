Bianconeri obbligati a battere il Torino e a sperare nei passi falsi di Roma, Milan e Como. Granata senza obiettivi ma a digiuno di successi nel derby dal 2015, tutti i numeri con Planetwin365.news.

Ultima giornata di Serie A da brividi nella corsa alla Champions League. Domenica sera la Juventus sarà obbligata a vincere il Derby della Mole contro il Torino e, contemporaneamente, a sperare in un passo falso di Roma, Milan e Como per centrare la qualificazione alla prossima massima competizione europea. I bianconeri, infatti, sono scivolati alle spalle di giallorossi e rossoneri e, in più, risultano sfavoriti negli scontri diretti con i lariani: un intreccio che li costringe a non dipendere più soltanto dai propri risultati.

Serie A: la Juventus si gioca la Champions nel derby della Mole

A complicare il cammino della squadra juventina sono stati gli ultimi risultati casalinghi: il pareggio contro il Verona e la sconfitta con la Fiorentina hanno consentito alla Roma di effettuare il sorpasso e al Como di agganciare la Juventus in classifica, rendendo decisivi gli ultimi novanta minuti della stagione.

Torino senza obiettivi ma carico

Situazione diversa per il Torino, che arriva al derby senza particolari obiettivi di classifica dopo aver raggiunto la salvezza. I granata hanno vinto soltanto una delle ultime cinque partite, ma per la squadra di D’Aversa — all’esordio nel derby torinese — fermare la Juventus rappresenterebbe una soddisfazione importante in una stagione con poche gioie. Anche perché il Toro non batte i rivali cittadini dal 2015, quando si impose 2-1 grazie ai gol di Darmian e Quagliarella, rendendo inutile la rete di Pirlo.

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, quello di domenica sarà il 185° Derby della Mole considerando tutte le competizioni. In Serie A, invece, la stracittadina andrà in scena per la 161ª volta: il bilancio sorride nettamente alla Juventus, avanti con 78 vittorie contro le 35 del Torino, mentre i pareggi sono 48. I bianconeri, inoltre, sono rimasti imbattuti in 38 degli ultimi 39 derby disputati, con l’unico successo granata risalente proprio al 26 aprile 2015.

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