Esclusiva SI – Atalanta, quasi chiuso il trasferimento di Ederson al Manchester United

Ederson-Manchester United, affare quasi chiuso. Così in esclusiva su X, il nostro direttore Michele Criscitiello. Accordo su tutta la linea tra i due club.

Secondo quanto rivelato in esclusiva dal nostro direttore Michele Criscitiello è ad un passo la conclusione della trattativa tra il Manchester United e l’Atalanta per il trasferimento a titolo definitivo di Ederson. I bergamaschi si preparano ad incassare potenzialmente oltre 50 milioni, 48 di base più 5 di bonus. Una cifra monstre per il centrocampista brasiliano, recentemente non convocato da Ancelotti per la Coppa del Mondo. Neanche terminato il campionato, quindi si comincia già a smuovere il calciomercato con la Dea che incassa subito una cifra monstre in vista anche degli acquisti.

Ederson al Manchester United, fatta per il trasferimento

Come riportato dal nostro direttore Michele Criscitiello, è in chiusura la trattativa tra l’Atalanta e il Manchester United per il trasferimento di Ederson. Accordo totale: il centrocampista brasiliano è pronto per volare in Premier League per oltre 50 milioni di euro, 48 di base + 5 di bonus. Una cifra monstre, l’ennesima incassata dall’Atalanta negli ultimi anni per il trasferimento di un suo calciatore. Ederson diventa così il 5^ trasferimento più caro della storia in uscita dell’Atalanta dopo Hojlund 79 mln al Manchester United, Retegui, 62 mln al Al Qadsiah, Koopmeiners 58 mln alla Juventus e Romero 53 mln al Tottenham.

Manchester United-Atalanta: affare quasi chiuso. Ederson in Premier per 50 mln di euro: accordo su tutta la linea. @tvdellosport #sportitalia — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) May 22, 2026

Portato in Italia da Walter Sabatini, nel gennaio 2022, Ederson aveva contribuito con 15 presenze, 2 gol e 1 assist alla salvezza della Salernitana. Al termine di quella stagione il trasferimento a Bergamo per 22.9 milioni di euro. I Granata lo avevano pagato appena 6.5 milioni solo qualche mese prima dal Corinthians. Adesso il calciatore è pronto a volare in Premier League per aggregarsi dalla prossima stagione alla squadra di Michael Carrick.

48 mln più 5 di bonus. Per la precisione @tvdellosport — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) May 22, 2026

Ad oggi, Ederson conta 153 presenze in Serie A, 15 gol e 6 assist. 18 presenze 2 gol e 1 assist in Champions League. 12 presenze e 1 gol in Europa League. 10 presenze e 0 gol in Coppa Italia. 1 presenza in Supercoppa Italiana e 1 in Supercoppa Uefa, tra Salernitana, i primi 6 mesi e Atalanta in 4 anni.