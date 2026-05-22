Ora è ufficiale: Pep Guardiola lascerà il Manchester City al termine di questa stagione. Arriva l’annuncio del club dal proprio sito ufficiale. Tuttavia il tecnico non lascerà del tutto il mondo del City Group. E nel frattempo il collega Luis Enrique non chiude all’ipotesi Italia per lui.

Ora è ufficiale: Pep Guardiola lascerà il Manchester City al termine di questa stagione. Arriva l’annuncio del club dal proprio sito ufficiale. Tuttavia il tecnico non lascerà del tutto il mondo del City Group. E nel frattempo il collega Luis Enrique non chiude all’ipotesi Italia per lui.

Guardiola lascerà il City: il comunicato

Questo il comunicato del Manchester City: “Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City quest’estate. Il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi dieci anni alla guida della squadra, e se ne andrà con 20 trofei importanti all’attivo, diventando così l’allenatore di maggior successo nella storia del club.

Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di Ambasciatore Globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifici”.

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Luis Enrique su Guardiola ct dell’Italia

“Ha avuto sempre il desiderio di fare il ct, quando lo ero io mi faceva spesso delle domande. Non credo che lo diventerà con l’Italia ma non possiamo nemmeno escluderlo”

Così l’allenatore del PSG, Luis Enrique, ha parlato ai microfoni di Movistar della possibilità che il collega Pep Guardiola vada ad allenare l’Italia.