Il commissario tecnico dell’Inghilterra, Thomas Tuchel, ha diramato la lista dei 26 giocatori convocati per la Coppa del Mondo 2026 che inizierà fra poche settimane. Prima che uscissero i nomi, Maguire ha anticipato di essere stato escluso, sfogando la propria delusione.

Il commissario tecnico dell’Inghilterra, Thomas Tuchel, ha diramato la lista dei 26 giocatori convocati per la Coppa del Mondo 2026 che inizierà fra poche settimane. Prima che uscissero i nomi, Harry Maguire ha anticipato di essere stato escluso, sfogando la propria delusione.

Maguire escluso dal Mondiale: “Scioccato”

Il commissario tecnico dell’Inghilterra, Thomas Tuchel, ha annunciato la lista definitiva dei 26 giocatori convocati per la Coppa del Mondo che inizierà fra poche settimane e che si giocherà fra Messico, Canada e Stati Uniti.

Prima che venisse diramata la lista il difensore centrale del Manchester United, Harry Maguire, ha parlato a talkSPORT della propria esclusione: “Ero fiducioso di poter giocare un ruolo importante quest’estate per il mio paese, dopo la stagione che ho avuto. Sono rimasto scioccato e a pezzi per la decisione. Auguro ai giocatori tutto il meglio”.

I convocati dell’Inghilterra per i Mondiali

Ecco di seguito i convocati del commissario tecnico dell’Inghilterra, Thomas Tuchel, in vista della prossima Coppa del Mondo.

Portieri: Pickford, Henderson, Trafford.

Difensori: James, Quansah, Konsa, Sotnes, Guehi, O’Reilly, Burn, Livramentto, Spence.

Centrocampisti: Rice, Anderson, Mainoo, Henderson, Rogers, Eze, Bellingham.

Attaccanti: Kane, Saka, Madueke, Gordon, Rashford, Watkins, Toney.