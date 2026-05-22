Playoff Primavera 1, oggi Cesena-Inter: chi passa sfiderà il Parma

Dopo la vittoria di ieri del Bologna contro la Roma, si chiudono oggi i playoff del Campionato Primavera 1. All’Orogel Stadium-Dino Manuzzi si affronteranno Cesena e Inter. In palio la sfida al Parma.

Dopo il terzo posto ottenuto in regular season, il Cesena di Nicola Campedelli si appresta ora ad affrontare l’Inter nel playoff casalingo di qualificazione alla semifinale scudetto. Dall’altra parte i nerazzurri hanno centrato la qualificazione grazie al successo all’ultima giornata 1-2 contro il Genoa e alla contemporanea sconfitta 3-0 dell’Atalanta contro la Juventus. La squadra di Benny Carbone ha chiuso la regular season al sesto posto e cerca ora di completare l’impresa regalandosi la gara contro il Parma. Il Cesena vorrà invece sfruttare il fattore casa per accedere alla semifinale del Viola Park. In caso di parità al 90′, niente supplementari e rigori. Accederebbe al turno successivo il Cesena meglio piazzato.

Cesena-Inter chiude i playoff di Primavera 1

Sarà la straordinaria cornice dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi ad accogliere la seconda gara dei playoff di Primavera 1. Dopo la vittoria di misura del Bologna contro la Roma. Questa sera alle 18.00 si affronteranno il Cesena di Nicola Campedelli e l’Inter di Benny Carbone. Una gara che vede affrontarsi i padroni di casa, terzi nella regular season e gli ospiti, sesti dopo una grande rimonta solo all’ultima giornata. Una gara dal verdetto non scontato al netto della distanza in classifica, 67 i punti del Cesena 59, quelli dei Campioni d’Italia in carica. In campionato i due precedenti sono terminati 3-3 e 2-1 per il Cesena.

Oggi all’Inter servirà necessariamente un successo per accedere alle finali del Viola Park. In caso di parità dopo 90′, infatti non ci sarebbero, supplementari o rigori ma passerebbe la squadra meglio piazzata, ovvero quella di Campedelli. Chi passerà il turno affronterà lunedì il Parma al Viola Park alle 20.30. Diretta come oggi su Sportitalia, canale 60 DTT. La gara tra Cesena e Inter sarà raccontata dal nostro Riccardo Morelli, a bordocampo Giada Giacalone.

Domenica la prima Semifinale, Fiorentina-Bologna

Dopo la vittoria di ieri al Tre Fontane contro la Roma, il Bologna affronterà ora domenica sera la Fiorentina al Viola Park nella prima semifinale scudetto. La gara si disputerà alle 18.30. Un match che vedrà affrontarsi due squadre che hanno vissuto una stagione diversa. La Fiorentina dall’inizio sempre nelle primissime posizioni. Il Bologna ha raggiunto il playoff dopo una lunga rincorsa che gli ha permesso di chiudere al 5^ posto.

Nella gara playoff, giocata ieri, fuori casa è arrivata una vittoria in rimonta. Roma avanti con Marchetti e Bologna che ha prima ripreso la gara con Castaldo e poi vinto allo scadere con Lo Monaco. La Fiorentina ha invece chiuso la regular season al 1^ posto e dopo la sconfitta in finale contro l’Inter l’anno scorso vuole ora provare a centrare lo Scudetto. In stagione i due precedenti hanno visto due vittorie della Fiorentina. 0-2 a Bologna e 2-1 al Viola Park.