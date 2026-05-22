ESCLUSIVA SI Al Ittihad, separazione in vista con Conceicao

Il management dell’Al Ittihad è orientato a chiudere il rapporto con Sergio Conceicao in vista della prossima stagione.

Un quinto posto sicuramente al di sotto delle aspettative della vigilia in Saudi Pro League, e poi la cocente sconfitta nell’ultimo turno di campionato (1-5) hanno portato la dirigenza del club saudita alla decisione di separarsi dall’ex tecnico del Milan. Da capire quale sarà il suo futuro, che potrebbe anche essere nuovamente in Europa.

Dall’altro canto l’Al Ittihad dovrà prendere, con tutto il tempo necessario, la decisione relativa al successore di Conceicao.