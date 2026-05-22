ESCLUSIVA SI Provedel prima scelta del Bologna: la situazione

Ivan Provedel quasi sicuramente lascerà la Lazio, ha un contratto in scadenza tra poco più di un anno. Il portiere seguirebbe volentieri Sarri, ma l’Atalanta (in vantaggio sul Comandante) ha Carnesecchi e in assenza di novità sul titolare la sua volontà sarebbe quella di andare a giocare con continuità.

Le possibilità

Provedel è la prima scelta di Sartori e del Bologna (sondato anche Falcone del Lecce), pista da seguire. L’Interha sondato, ma la possibile-probabile promozione di Martinez porterà Provedel a fare alcune riflessioni. Anche la Fiorentina ha mostrato interesse, ma tutto è legato a un’eventuale partenza di De Gea, al momento la situazione è in stand-by.