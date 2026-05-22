Lega Serie A, annunciati gli MVP della stagione! Tutti i nomi

La Lega Serie A ha annunciato gli MVP della stagione. Questo il comunicato, ecco i migliori dell’ultimo campionato.
“La Lega Calcio Serie A rende noti gli MVP della Serie A Enilive 2025/2026, che premiano il miglior under 23, portiere, difensore, centrocampista e attaccante della stagione.
I premiati: tutti i nomi
Il comunicato continua così: “I vincitori sono stati individuati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A Enilive 2025/2026 (a esclusione della 38ª giornata)”.
Serie A, i migliori calciatori della stagione
RISING STAR: Kenan Yildiz (Juventus)
MIGLIOR PORTIERE: Mile Svilar (Roma)
MIGLIOR DIFENSORE: Marco Palestra (Cagliari)
MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Nico Paz (Como)
MIGLIOR ATTACCANTE: Lautaro Martinez (Inter)”.
Italiano criptico sul futuro: “A prescindere dal contratto, parlerò con il Bologna”
Quale futuro per Vincenzo Italiano? Uno degli allenatori in maggior ascesa negli ultimi anni per quanto riguarda il panorama degli allenatori del nostro Paese, rimane un nome accostato a diverse squadre per l’estate. E lui apre ad ogni scenario.
Quale futuro per Vincenzo Italiano? Uno degli allenatori in maggior ascesa negli ultimi anni per quanto riguarda il panorama degli allenatori del nostro Paese, rimane un nome accostato a diverse squadre per l’estate. E lui apre ad ogni scenario, parlando di un incontro necessario con la società del Bologna.
Italiano parla del futuro: le sue parole
Alla vigilia dell’ultima gara della stagione del Bologna il tecnico rossoblu, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa anche del proprio futuro. Ammettendo un incontro in vista con la società.
“Non ci sono novità sul futuro” – ha detto – “Verso la metà della prossima settimana avrò un incontro con la società“. Poi ha specificato: “Lasciamo perdere il contratto, per quanto riguarda noi allenatori è sempre una cosa particolare, contano più i rapporti umani. Valuteremo cosa si è sbagliato e dove si può migliorare”, ha dichiarato.