Laporta attacca Florentino Perez! Attacco clamoroso: cosa è successo

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha commentato alla Koeman Cup le parole dette in conferenza stampa da Florentino Perez. Queste le sue parole.
Si accende il Clasico in Spagna, ma non sul campo. Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha commentato alla Koeman Cup le parole dette in conferenza stampa da Florentino Perez. Queste le sue parole.
Laporta attacca Florentino Perez: che cosa ha detto
Queste le sue parole, riportate in un estratto da Alfredo Pedullà sul proprio sito: “Credo sia stata una farsa, ma anche una mossa strategica. Quella di cui vi ho parlato… serviva a distogliere l’attenzione da due anni senza vittorie, e questo li preoccupa molto. In qualche modo devono giustificare l’ingiustificabile, e il modo migliore è quello di creare scompiglio e scaricare tutto sul Barcellona. Non lo permetteremo. Sono sicuro che noi del club reagiremo.
Finché non usano il Barça per nascondere i loro problemi, lo rispetto. Quando usano il Barça, noi reagiamo. In quella conferenza stampa hanno cercato di usare il Barça in modo grottesco, diffondendo falsità su una certa questione, affermando cose non vere. Non commenterò l’altra questione, perché non mi interessa quello che dicono a Madrid o sul Real Madrid . Quando parlano del Barça, noi reagiamo con forza. Yuste è uscito allo scoperto e ha descritto quella conferenza stampa, e sono d’accordo”.
Elezioni Barca, ha vinto Laporta: Font si congratula – VIDEO
Le elezioni per la presidenza del Barcellona si chiuderanno a mezzanotte, ma Laporta è ormai certo della vittoria. Font si congratula con il rivale.
Si stanno tenendo dalle nove di oggi le elezioni per la carica di presidente del Barcellona. A sfidarsi per assumere il ruolo per i prossimi cinque anni ci sono, proprio come nel 2021, il presidente uscente Joan Laporta e Víctor Font. Sono chiamati a votare tutti i 114.00 soci del club, secondo quanto riportato da Sport. A far parlare molto nelle ultime ore è stato anche Lamine Yamal, che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto con Laporta a dimostrazione del proprio supporto al presidente uscente. Oggi il Barcellona ha battuto 5-2 il Siviglia. Al termine del match la squadra è andata a votare e ha portato il suo sostegno all’attuale presidente Laporta, come riportato dal Chiringuito. Con il 75% dei voti già resi noti, Laporta è ormai certo del successo e Font si congratula.
Barcellona, Font si congratula con Laporta
“Vittoria incontestabile di Laporta, mi congratulo con lui”: così Victor Font, quando non è ancora ufficiale la vittoria del rivale, si congratula con Joan Laporta.
Sarà lui il prossimo presidente – ancora – del club blaugrana, ora manca soltanto l’ufficialità che arriverà al termine delle votazioni. Ma già con il 75% dei voti scrutinati, la vittoria è ormai certa.
Barca, la squadra sostiene Laporta: le immagini
Oggi il Barcellona ha battuto 5-2 il Siviglia. Dopo il match la squadra si è recata al seggio per votare per le elezioni presidenziali. Massimo sostegno da parte della squadra per il presidente attuale, Laporta, come postato dal Chiringuito. Tutta la squadra è per il presidente nella sfida con Victor Font. Nelle prossime ore si sapranno i risultati dopo che saranno scrutinati i voti di tutti i partecipanti chiamati al seggio, circa 114.000, i soci. Quello che è certo è che la squadra è dalla parte dell’attuale presidente come aveva testimoniato anche Yamal, che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto con Laporta a dimostrazione del proprio supporto al presidente uscente. Della squadra i calciatori possono quasi tutti votare tranne Lamine Yamal, Eric Garcia e Joan Garcia. Che pur essendo soci non hanno ancora compiuto il periodo di anzianità.