L’agente dell’attaccante del Manchester City Erling Haaland, Rafaela Pimenta, ha smentito i rumors secondo i quali ci sarebbero stati contatti per un potenziale trasferimento al Barcellona da parte del bomber norvegese.

Nelle scorse settimane, nonostante un rinnovo di contratto fino al 2034 che sembra metterlo al riparo da qualsivoglia assalto dall’esterno, Erling Haaland è stato accostato al Barcellona. Il club blaugrana si sta guardando intorno per pensare al dopo-Lewandowski, che non è più giovanissimo ed ha un contratto in scadenza al prossimo 30 giugno. L’agente del giocatore, Rafaela Pimenta, è intervenuta sulla questione per fare chiarezza.

Barcellona-Haaland, i rumors e la smentita

Il candidato presidenziale del Barcellona, Victor Font ha detto che stava negoziando con una “corsia preferenziale” per aggiudicarsi Haaland, qualora l’attaccante decidesse di lasciare il City.

Tuttavia l’agente del giocatore, Rafaela Pimenta, ha smentito la cosa, dicendo che il nazionale norvegese è felice di giocare al Manchester City, con cui ha recentemente rinnovato il suo contratto fino al 2034. “Il giocatore ha rinnovato il suo contratto qualche mese fa, è molto felice al Manchester City. Tutto sta andando molto bene per lui e non abbiamo davvero nulla da discutere su un trasferimento quando tutto va così bene al City”, le sue parole. “Non ha parlato con alcun candidato alla presidenza del Barcellona”.

😳 La REPRESENTANTE de HAALAND lo DEJA CLARO: ❌ “HAALAND está FELIZ en el CITY y NO ha HABLADO con ningún candidato del BARÇA”. 🚨 EXCLUSIVA @marcosbenito9 🚨 pic.twitter.com/Bs70wONvgg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 12, 2026

Barcellona, Font apre all’arrivo di Haaland

“Haaland è uno dei migliori attaccanti del mondo in questo momento, senza dubbio”, ha detto Font a SER Catalunya quando gli è stato chiesto di un possibile accordo. “A breve termine non è possibile. Ha firmato un accordo a lungo termine l’anno scorso, ma personalmente sono convinto che questi contratti di 10 anni o qualsiasi altra cosa, è difficile che siano rispettati”, ha aggiunto.

“Quindi dobbiamo essere preparati per quando i giocatori di questo talento diventano disponibili. Ha parlato del suo amore per la Spagna. Ricordo che il City di Pep Guardiola ha giocato qui contro il Barça di Xavi e Erling ha detto che amava il Camp Nou”, ha poi spiegato.

Font ha poi parlato anche della possibile concorrenza su di lui: “Il Real Madrid, ovviamente, lo ha voluto un giocatore della sua qualità, quindi fare una mossa per assicurarci di essere davanti alla coda non mi sembra una cattiva idea. Sono convinto che possiamo assicurarci questa corsia preferenziale per farlo arrivare, se un giorno volesse far parte di un nuovo progetto. Ne stiamo parlando [con City]. Non hanno alcun interesse a vendere Haaland, ovviamente, ma riconoscono che non si sa mai cosa può succedere con un giocatore a medio-lungo termine”.