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ESCLUSIVA SI Panchina Sassuolo: Abate in pole se Grosso saluta

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Si accendono i riflettori in casa Sassuolo: i neroverdi protagonisti di un campionato di livello potrebbero cambiare allenatore la prossima stagione. Il futuro di Fabio Grosso è in bilico con la formazione emiliana fortemente interessata all’ex Milan Ignazio Abate.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, si accendono i riflettori sul futuro della guida tecnica del Sassuolo. Le ultime indiscrezioni confermano una pista già tracciata in esclusiva dal giornalista oltre una settimana fa: il profilo di Ignazio Abate gode di un fortissimo gradimento da parte della dirigenza neroverde. Il tecnico, che si è messo in luce per l’ottimo lavoro svolto con la Primavera del Milan e successivamente con la Ternana, rappresenta il nome in cima alla lista dei desideri per dare inizio a un nuovo ciclo.

Il Sassuolo monitora Ignazio Abate per il futuro (Screen YouTube)

Sassuolo: Abate al posto di Grosso? L’allenatore decisivo per il futuro

Questa operazione, tuttavia, è strettamente vincolata al destino di Fabio Grosso. Qualora il rapporto con l’attuale allenatore dovesse interrompersi prematuramente, la società emiliana sarebbe pronta a virare con decisione sull’ex terzino rossonero.

Nonostante il riconoscimento a Fabio Grosso come “allenatore rivelazione” per aver condotto la squadra in una zona tranquilla di metà classifica, i vertici societari sembrano voler valutare un nuovo ciclo tecnico per alzare l’asticella, soprattutto visti gli interessamenti da parte di alcune big di Serie A. In sintesi, la posizione del Sassuolo è chiara: se si consumerà l’addio di Grosso, la strada maestra porta dritta verso Abate, una scelta che Pedullà aveva anticipato con largo anticipo individuandolo come l’erede designato per la panchina del Mapei Stadium.

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