ESCLUSIVA SI Panchina Sassuolo: Abate in pole se Grosso saluta

Si accendono i riflettori in casa Sassuolo: i neroverdi protagonisti di un campionato di livello potrebbero cambiare allenatore la prossima stagione. Il futuro di Fabio Grosso è in bilico con la formazione emiliana fortemente interessata all’ex Milan Ignazio Abate.
Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, si accendono i riflettori sul futuro della guida tecnica del Sassuolo. Le ultime indiscrezioni confermano una pista già tracciata in esclusiva dal giornalista oltre una settimana fa: il profilo di Ignazio Abate gode di un fortissimo gradimento da parte della dirigenza neroverde. Il tecnico, che si è messo in luce per l’ottimo lavoro svolto con la Primavera del Milan e successivamente con la Ternana, rappresenta il nome in cima alla lista dei desideri per dare inizio a un nuovo ciclo.
Sassuolo: Abate al posto di Grosso? L’allenatore decisivo per il futuro
Questa operazione, tuttavia, è strettamente vincolata al destino di Fabio Grosso. Qualora il rapporto con l’attuale allenatore dovesse interrompersi prematuramente, la società emiliana sarebbe pronta a virare con decisione sull’ex terzino rossonero.
Panchina #Sassuolo: conferma sul forte gradimento per #Abate (esclusiva di oltre un settimana fa) in caso di addio di #Grosso https://t.co/5xfUTJAB8v
— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) April 27, 2026
Nonostante il riconoscimento a Fabio Grosso come “allenatore rivelazione” per aver condotto la squadra in una zona tranquilla di metà classifica, i vertici societari sembrano voler valutare un nuovo ciclo tecnico per alzare l’asticella, soprattutto visti gli interessamenti da parte di alcune big di Serie A. In sintesi, la posizione del Sassuolo è chiara: se si consumerà l’addio di Grosso, la strada maestra porta dritta verso Abate, una scelta che Pedullà aveva anticipato con largo anticipo individuandolo come l’erede designato per la panchina del Mapei Stadium.