Andrea Pirlo torna a parlare e ricorda anche l’addio alla Juventus, arrivato dopo una Coppa Italia ed una Supercoppa vinte in bianconero da allenatore. Una separazione voluta dal club che oggi Pirlo confida di non aver compreso fino in fondo.

Andrea Pirlo torna a parlare e ricorda anche l’addio alla Juventus, arrivato dopo una Coppa Italia ed una Supercoppa vinte in bianconero da allenatore. Una separazione voluta dal club che oggi Pirlo confida di non aver compreso fino in fondo.

Pirlo: “Ecco cosa non ho capito dopo l’addio alla Juventus”

“Se vado a vedere la mia carriera di allenatore, ho sempre raggiunto gli obiettivi della società” spiega Andrea Pirlo in un’intervista rilasciata a SportWeek.

E sull’esperienza a Torino, spiega: “Alla Juventus mi avevano chiesto di arrivare in Champions: fatto. In più ho vinto Coppa Italia e Supercoppa. Sono andato via e sono rimasto un anno fermo, non riesco a capire il perché. Anzi, lo so, ma non voglio dirlo. Dopo, sono andato al Karagümrük, in Turchia: settimo posto in campionato, risultato mai raggiunto da quel club, e record di partite consecutive senza sconfitte. Sono andato alla Samp, in B, e l’ho portata ai playoff, come da richiesta del club. L’anno successivo sono stato esonerato dopo sole tre partite. Quest’anno l’Fc United mi ha chiesto la promozione nella massima serie e l’ho conquistata. Ho sempre ottenuto i risultati, se poi a qualcuno non piaccio, è un altro discorso”.