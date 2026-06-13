La Svizzera spreca, il Qatar strappa il primo punto al Mondiale: 1-1. Ora il Brasile

Falsa partenza per la Svizzera ai Mondiali del 2026: al Levi’s Stadium di Santa Clara, gli elvetici non vanno oltre l’1-1 contro il Qatar, replicando il medesimo risultato registrato nell’altro match del girone B tra Canada e Bosnia-Erzegovina. Ora Brasile-Marocco
Falsa partenza per la Svizzera ai Mondiali del 2026: al Levi’s Stadium di Santa Clara, gli elvetici non vanno oltre l’1-1 contro il Qatar, replicando il medesimo risultato registrato nell’altro match del girone B tra Canada e Bosnia-Erzegovina. Beffa per la squadra di Yakin, che subisce il pari al 94′ dopo aver sprecato molte occasioni per raddoppiare. Attualmente la classifica del raggruppamento vede tutte le quattro squadre appaiate a un solo punto.
Qatar-Svizzera 1-1
La selezione guidata da Yakin sblocca la partita al 17′ minuto grazie a un rigore trasformato da Embolo e guadagnato da Freuler. La Svizzera legittima il vantaggio creando diverse occasioni da gol con Ndoye e Vargas nel primo tempo, e successivamente con Manzambi, ma la scarsa precisione e gli interventi del portiere avversario Abunada impediscono il raddoppio. La beffa si consuma al novantaquattresimo, quando Khoukhi sigla il pareggio definitivo.
Tra i protagonisti del campionato italiano, Akanji gioca l’intera gara, Aebischer resta in campo per oltre un’ora, mentre Freuler viene sostituito nel finale da Jashari. A mezzanotte la sfida fra il Brasile ed il Marocco.
La classifica del Gruppo B:
1. Svizzera 1 punto (differenza reti 0)
2. Canada 1 punto (d.r. 0)
3. Qatar 1 punto (d.r. 0)
4. Bosnia-Erzegovina 1 punto (d.r. 0)