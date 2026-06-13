In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi sabato 13 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, gli aggiornamenti

12.40 Pedullà sulla cessione della Reggina: le ultime vicende Lazio hanno un po’ turbato Lotito, in attesa delle firme (ancora non ci sono) per il trasferimento delle quote del club amaranto al gruppo che rappresenta. Nel frattempo Rizzetta non molla.

12.35 UFFICIALE – La Fiorentina cambia guida in Primavera, salutando Galloppa. Il comunicato: “Buona fortuna Mister Galloppa. La Fiorentina saluta con grande affetto Mister Daniele Galloppa e gli augura di intraprendere un percorso ricco di soddisfazioni nella sua nuova avventura professionale. (…) Il Presidente Giuseppe B. Commisso e sua madre Catherine vogliono ringraziare profondamente Daniele, uomo di valore e professionista di grande qualità, capace di far vivere la gioia dello scudetto Primavera della Fiorentina, proprio al Rocco B. Commisso Viola Park”.

12.23 Come raccolto da Gianluigi Longari, è quasi fatta per il trasferimento di Matei Ilie dal CFR Cluj al Kasimpasa.

12.22 Come riporta Gianluigi Longari, il portiere dell’Udinese, Razvan Sava, è molto vicino a trasferirsi al club rumeno del Craiova.

12.00 UFFICIALE Marco Giampaolo resta e rinnova con la Cremonese. Il comunicato: “U.S. Cremonese è lieta di comunicare che mister Marco Giampaolo sarà l’allenatore dei grigiorossi anche nella stagione sportiva 2026/27. L’esperienza del tecnico abruzzese rappresenta un elemento fondamentale per il percorso che il club intende affrontare nella prossima stagione. Nel corso della sua carriera, infatti, mister Giampaolo ha sempre dimostrato grandi capacità nella valorizzazione dei giovani talenti, lavorando con diversi giocatori capaci di affermarsi ai massimi livelli del calcio nazionale e internazionale. Buon lavoro, mister!”.

11.30 US Catanzaro 1929 comunica di aver raggiunto l’accordo con il direttore sportivo Ciro Polito per la prosecuzione del rapporto professionale che legherà le parti fino al 30 giugno 2028. La società e il direttore sportivo hanno condiviso la volontà di proseguire insieme il percorso intrapreso, alla luce dei soddisfacenti risultati sportivi raggiunti negli ultimi due anni.

10.30 Padova, ufficiale: Antonio Calabro è il nuovo allenatore.

9.30 Così Paulo Dybala ad alcuni media argentini sul futuro: “Vedremo che cosa succederà. Ormai tutte le squadre sono un’opzione. Sono ancora un giocatore della Roma fino alla fine del mese, quindi per rispetto nei confronti del club non parlerò del mio futuro. Tuttavia, non ho ancora deciso. Non so se succederà qualcosa, quindi non posso dire nulla che non accada. Tutto è possibile, nel calcio non si sa mai. Mi sono trovato in molte situazioni durante la mia carriera in cui pensavo che sarebbe successo una cosa e invece è successo un’altra, ma è così che funziona. Il Boca Juniors è un’opzione? Vedremo“.

8.30 L’Avellino cerca un paio di attaccanti, vi abbiamo anticipato il forte interesse per uno tra Artistico (che per ora la Lazio non vuole dare in prestito, piace anche al Padova) e Pecorino, ma è possibile che arrivi un profilo giovane. Piace molto Giulio Misitano, punta centrale classe 2006 di proprietà dell’Atalanta con un contratto in scadenza nel 2029. Per l’Avellino il potenziale di Misitano è enorme e continuerà a seguirlo. In uscita sia Patierno che Roberto Insigne. Così il nostro Alfredo Pedullà.

8.20 Tanti i nomi per il possibile post-Cambiaso. Difficile sia Udogie, pedina chiave per De Zerbi per il quale servirebbe un’offerta top. Difficile sia Grimaldo, vorrebbe tornare in Liga. Nessun riscontro al momento su Ruggeri. Emerson Palmieri è stato accostato perché fedelissimo di Spalletti. Un profilo che piace è Nuno Tavares, per ora però nessuna trattativa. La scorsa estate la Lazio ha rifiutato offerte dall’Arabia. Così il nostro Alfredo Pedullà.

8.00 Cambiaso-Juventus, il terzino non è blindato. Tutt’altro. Secondo quanto riportato dal nostro Alfredo Pedullà, infatti, il calciatore potrebbe cambiare aria. Un’idea sarebbe la possibilità di uno scambio con Frattesi dell’Inter, che piace a Spalletti, se i nerazzurri non arrivassero a Palestra.