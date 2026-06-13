Mondiale, il programma di oggi: 4 gare nelle prossime 24 ore

Dopo l’esordio delle 3 padrone di casa, Messico, Canada e USA, continua spedito il programma dei Mondiali 2026. Sono 4 le gare da seguire nelle prossime 24 ore: protagonista anche il Brasile.

Continua il programma della Coppa del Mondo 2026, sono 4 le gare che infiammeranno le prossime 24 ore. Si parte con il match tra il Qatar, alla sua seconda partecipazione consecutiva ai Mondiali e la Svizzera. Gara che chiuderà il programma della 1^ giornata nel gruppo B, dopo l’1-1 tra Canada e Bosnia. Programma che continua poi a 0.00 con una delle gare più attese di questa prima fase. Il Brasile di Carlo Ancelotti, apre il Gruppo C contro il Marocco. Gruppo che vede la sua seconda gara alle 3.00 di notte italiane con Haiti-Scozia. Ultimo match alle 6.00 del mattino, l’Australia di Volpato e Circati contro la Turchia di Yildiz e Calhanoglu.

Mondiale, le gare delle prossime 24 ore

Saranno 4 le gare del Mondiale 2026 che ci accompagneranno nelle prossime 24 ore, 3 i gironi, e tanto lo spettacolo. Programma che parte questa sera alle 21.00 con Qatar-Svizzera, si continua poi a 00.00 con Brasile-Marocco. Alle 03.00 Haiti-Scozia, alle 06.00 poi Australia-Turchia.

Qatar-Svizzera, ore 21.00

Dopo il pareggio 1-1 tra Canada e Bosnia, si chiude il Gruppo B. Dopo aver perso 3 gare su 3 all’esordio al Mondiale, nell’edizione casalinga del 2022, il Qatar sogna il primo punto. L’avversario è però il più tosto del girone. Quella Svizzera che negli ultimi anni è sempre più cresciuta e si presenta come autentica favorita del proprio gruppo. Tanti gli uomini di esperienza tra cui l’interista Akanji ma non solo. Tra i probabili titolari altri 3 calciatori che hanno giocato o giocano nella nostra Serie A come Ricardo Rodriguez, Remo Freuler e Dan Ndoye. Dall’altra parte è Afif il calciatore più atteso. Un match che a bocce ferme sembra scontato, con il Qatar che vuole però sorprendere.

Brasile-Marocco, ore 00.00

Programma che continua con una delle gare top di questa prima fase. Il Brasile di Carlo Ancelotti contro quella che per Hakimi è il Brasile d’Africa, il Marocco di Ouahbi, subentrato a Regragui dopo la Coppa d’Africa. La Selecao non potrà contare su Neymar, che ancora non si è allenato. Per lui si punta a recuperarlo per la 2^ giornata. Dall’altra parte lo stesso Hakimi è rientrato da poco in gruppo ed è in ballottaggio. L’esterno del PSG potrebbe comunque trovare spazio. Tantissima la qualità nelle due squadre Vinicius Jr e Raphinha da una parte Saibari e Brahim Diaz dall’altra ma non solo. Tanta curiosità per la prima in un Mondiale da allenatore per Ancelotti.

Haiti-Scozia, ore 03.00

La favola di Haiti contro un movimento in grade crescita come quello della Scozia. Queste due squadre completano il girone C, quello di Brasile e Marocco. Per entrambe sulla carta è già una gara decisiva, vincere potrebbe valere tantissimo. I ragazzi di Migne sognano un’impresa. Dall’altra parte la Scozia recupera Scott McTominay per il quale c’era ansia per un problema gastrointestinale. Nelle ultime ore filtra però ottimismo da parte della federazione scozzese. Una Scozia che potrà contare anche su Che Adams del Torino. Salta il Mondiale, invece, Billy Gilmour con il centrocampista che si è infortunato al ginocchio in amichevole contro Curacao.

Australia-Turchia, ore 06.00

Ultimo match quello tra l’Australia di Circati e del neo-naturalizzato Volpato e la Turchia di Montella ma non solo. Diversi gli “italiani” in rosa. Da Celik a Calhanoglu e Yildiz, il più atteso insieme ad Arda Guler. Lo Juventino ha chiuso male la Serie A con la mancata qualificazione alla Champions League e vuole riscattarsi nel suo primo Mondiale. Una condizione fisica non brillantissima lo accomuna all’interista Calhanoglu nel finale di questa stagione, difficilmente però Montella farà a meno di lui. Dall’altra parte tanta curiosità per i primi minuti in gara ufficiale dell’estero del Sassuolo, Volpato con la maglia dell’Australia. Con lui dalla nostra Serie A anche Circati del Parma. Una gara questa che dopo il 4-1 degli USA contro Paraguay, può risultare già fondamentale per entrambe.