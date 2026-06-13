Sassuolo, Aquilani si presenta: “Pronto alla Serie A. Berardi? Strano incontrarlo in questa veste”

Prime parole per Alberto Aquilani da allenatore del Sassuolo. Il tecnico, reduce da una stagione molto positiva alla guida del Catanzaro, s’appresta a fare il suo esordio in massima serie: “È un piacere e un onore essere qui, essere tornati qui. Le prime sensazioni sono sicuramente quelle di emozione, perché è un posto in cui sono stato bene. È un posto che mi ha trasmesso dei valori importanti e oggi ho la conferma che questi valori fanno parte di questa grande famiglia e quindi sono molto contento”, ha detto ai canali ufficiali del club neroverde.

Cos’è per lei il Sassuolo?

“Per me il Sassuolo è una squadra riconoscibile, è una squadra fatta e composta di persone molto serie, è una squadra che dal di fuori si vede appunto che lavora nel modo giusto e quindi per me è sicuramente un motivo di orgoglio essere qui e far parte di questa società. Sì, sicuramente essere stato giocatore del Sassuolo mi fa ricordare, mi ha fatto conoscere dall’interno quello che rappresenta questa società. Oggi arrivo con una veste diversa, ma le motivazioni e la voglia di far bene sono altrettanto molto alte come allora e allora”.

Capitolo Berardi

Ritroverà Berardi dopo averlo incrociato da compagno di squadra.

“È ovvio che incontrare Berardi, rincontrare Berardi in questa veste un po’ mi fa strano perché ho avuto modo di giocare con lui e di apprezzare delle qualità incredibili. Quindi la sua storia è una storia bella, è da tanti anni che è qui e ha sempre trascinato questa squadra appunto a traguardi importanti, quindi per me sarà un onore poterlo allenare”.

Cosa prova per il debutto in Serie A?

“La Serie A è un po’ l’ambizione di tutti noi che proviamo a fare questo mestiere, come lo era da calciatore, quando sei giovane tu ambisci la Serie A, da allenatore ambisci la Serie A, è un percorso comunque non facile e quindi questa opportunità per me rappresenta appunto un po’ la mia ambizione, quella di confrontarmi anche nel massimo campionato. So che è un campionato difficile, riconosco le difficoltà, ma mi sento pronto di affrontarlo con questa squadra e con questo club. I tifosi li saluto, è un piacere rivederli, gli auguro ovviamente il meglio e gli assicuro che da parte mia e del mio gruppo di lavoro daremo tutto quello che è nelle nostre corde affinché il Sassuolo possa avere le soddisfazioni che merita”.