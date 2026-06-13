Inghilterra, il Mondiale inizia male: rubata l’attrezzatura tecnica

Inizia male l’avventura al Mondiale 2026 per una delle favorite, l’Inghilterra di Harry Kane. La nazionale dei Tre Leoni è infatti stata derubata di parte dell’attrezzatura.

L’Inghilterra ha vinto una sola edizione dei Mondiali, in patria nel 1966. Da quel momento i Tre Leoni non sono mai riusciti a ripetersi ne alla Coppa del Mondo ne agli Europei, perdendo 2 finali, quella casalinga del 2020 e quella del 2024. Kane e compagni sono tra i favoriti per la vittoria di questo Mondiale ma la loro avventura inizia subito male. I ragazzi di Tuchel sono stati infatti derubati di parte dell’attrezzatura tecnica durante il trasferimento nella sede di Kansas City. Diversi furgoni sarebbero stati forzati. Così riporta la BBC.

Inghilterra, Tre Leoni derubati

L’Inghilterra ha vissuto una situazione completamente insolita durante il suo trasferimento a Kansas City. A pochi giorni dall’esordio al Mondiale contro la Croazia di Luka Modric, gran parte del suo materiale tecnico è stato rubato. Tra gli oggetti sottratti ci sono le scarpe personalizzate di calciatori chiave come Harry Kane e Jude Bellingham, attrezzature tecnologiche dello staff tecnico di Thomas Tuchel e praticamente tutti i palloni da allenamento. Di fatto, la squadra è rimasta con un solo pallone disponibile per lavorare, e oggi inizieranno gli allenamenti.

England have been victims of a theft of their training equipment, after vehicles transferring kit to their Kansas City training base were broken into. pic.twitter.com/UaIhSTVrle — BBC Sport (@BBCSport) June 13, 2026

Di fronte all’emergenza, la FA e Nike hanno organizzato una spedizione urgente di calzature e materiale di ricambio dall’Europa per evitare che la preparazione ne risentisse. La Football Association ha immediatamente avviato accertamenti per stabilire l’entità esatta del furto, mentre la polizia locale è intervenuta sul posto già nella serata di venerdì, aprendo un’indagine. Le autorità hanno confermato che sono stati effettuati due arresti in relazione all’episodio, ma l’inchiesta resta in corso. Una storia difficile da credere… ma che ha messo l’Inghilterra in stato di massima allerta prima del suo debutto ai Mondiali.