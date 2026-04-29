Cruzeiro-Boca Jrs, finale incandescente: rissa in campo e un tifoso arrestato

E’ successo di tutto nel finale della gara di Copa Libertadores tra Boca Juniors e Cruzeiro. Rissa incredibile e un tifoso degli argentini arrestato dopo il ko degli Xeneizes.

Un gol di Villarreal al 83′ ha deciso la gara della terza giornata del Gruppo D di Copa Libertadores tra Cruzeiro e Boca Juniors a favore dei brasiliani. Un match che ha fatto però discutere per quello che è successo dopo il fischio finale. C’è stato infatti un duro confronto in campo tra i giocatori delle due squadre. Il match è stato caldissimo con gli argentini che hanno terminato la gara in 10 uomini per l’espulsione al 46′ del primo tempo di Adam Bareiro. Un rosso che ha fatto arrabbiare tantissimo Úbeda che nella conferenza post gara ha chiarito la sua posizione. Clima tesissimo anche fuori dal terreno di gioco, è stato infatti arrestato un tifoso del Boca Juniors per insulti razzisti nei confronti della tifoseria brasiliana.

Cruzeiro-Boca Juniors, finale incandescente

La gara tra Cruzeiro e Boca Juniors ha avuto un finale incandescente. Dopo il fischio finale dell’arbitro Esteban Ostojich, che ha decretato la vittoria del club brasiliano, Matheus Pereira ha festeggiato in modo provocatorio davanti ai giocatori del Boca. Un comportamento che ha scatenato la reazione immediata di Leandro Paredes prima e di Ayrton Costa poi. Da lì è susseguito un forte parapiglia che ha visto coinvolti altri giocatori del club argentino come Blanco, Brey, Angel Romero, Di Lollo e Weigandt.

I calciatori brasiliani hanno cercato immediatamente di portare via Matheus Pereira, reo di aver provocato, per proteggerlo dall’assalto di quelli del Boca Juniors. Lo scontro è durato diversi minuti, finché assistenti e collaboratori sono riusciti a separare le parti, con l’obiettivo di evitare possibili squalifiche. La sconfitta per 1-0 in casa del Cruzeiro, ha interrotto una serie di 14 risultati utili consecutivi per il club argentino. Non solo clima teso in campo, è stato infatti anche arrestato un tifoso del club argentino con l’accusa di gesti razzisti nei confronti della tifoseria di casa.

Le parole di Úbeda

“Voglio elogiare lo sforzo collettivo perché abbiamo mantenuto un ottimo ordine. La reazione finale è comprensibile quando si perde e si ha un avversario che provoca. Abbiamo cercato tutti di evitare che la situazione degenerasse“, ha dichiarato Úbeda spiegando il motivo del disordine verificatosi nel finale.

L’allenatore ha poi parlato così dell’espulsione a fine primo tempo di Bareiro: “Per quanto riguarda l’espulsione di Bareiro, secondo noi non era affatto da cartellino. L’arbitro ha deciso di estrarre il secondo cartellino giallo, ma quando si guarda il replay ci si rende conto che Adam non ha mai fatto il gesto di colpire. Questo ha condizionato l’intera partita e ha reso difficile il nostro piano di gioco. È stato evidente come ha arbitrato Ostojich. Ha avuto un eccesso di protagonismo. Ha tirato fuori troppi cartellini gialli“.