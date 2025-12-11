Le voci di un possibile divorzio anticipato fra Paulo Dybala e la Roma si rincorrono, con l’amico Leandro Paredes che lo aspetta alla Bombonera. Il contratto scade nel giugno del 2026, ma dall’Argentina arriva la conferma delle serie intenzioni del Boca Juniors

Paulo Dybala al Boca Juniors, un tormentone che sta pareggiando quello che ha accompagnato l’amico ed ex compagno Leandro Paredes prima che l’affare per il centrocampista si concretizzasse la scorsa estate. Il fantasista argentino ha un contratto fino al 30 giugno 2026, ma dall’Argentina arriva la voce di una strategia degli Xeneizes per portarsi avanti per convincerlo ad unirsi alla causa.

Dybala in Argentina, arriva la conferma del Boca Juniors

“Sogno, illusione o realtà? Dybala è un mix di tutto questo”: così ha parlato Marcelo Delgado, membro del Cda del Boca Juniors e braccio destro del Presidente Juan Roman Riquelme.

Il dirigente ha poi spiegato: “Speriamo di poter fare lo sforzo necessario per portarlo qui, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno una possibilità. L’unica cosa che so è che il suo contratto scade nel giugno 2026. Valuteremo la situazione e vedremo cosa succederà”, le sue parole.

Dybala al Boca Juniors: nessuna clausola, il punto

Quello di Paulo Dybala al Boca Juniors è un tam-tam mediatico che rimbalza da molti mesi dall’Argentina all’Italia. Ad alimentarlo è stato l’approdo dell’amico ed ex compagno di squadra alla Roma, Leandro Paredes, in maglia Xeneize. Paredes fin da subito ha chiamato la Joya con sé, invitandolo pubblicamente a riunirsi a lui.

A differenza di Paredes però, va precisato che sul contratto di Dybala non dovrebbe esserci nessuna clausola che possa liberare anticipatamente il giocatore dal proprio contratto. Insomma, se Dybala vorrà andare a giocare al Boca Juniors prima del tempo, dovrà trovare un accordo con la Roma per la risoluzione anticipata del contratto.