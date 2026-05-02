Atalanta-Genoa, pari senza squilli alla New Balance Arena

Termina 0-0 la gara della New Balance Arena tra Atalanta e Genoa. Nessun gol e poche emozioni, nella sfida tra Palladino e De Rossi.

Atalanta e Genoa si accontentano di un punto a testa nella gara serale del sabato della 35^ giornata di Serie A. Un pari per 0-0 che non diverte e accontenta di più il Genoa ora ad un punto dall’aritmetica salvezza. Salvezza che arriverebbe anche in caso di mancata vittoria della Cremonese. Per l’Atalanta questo pareggio rende sempre più complicata la già flebile speranza di lottare per il sesto posto in classifica. Bergamaschi che restano ora settimi a 55 punti, 40 quelli del Grifone quattordicesimo a -1 dal Torino tredicesimo.

Primo tempo senza gol

2 minuti e ci prova il Genoa con Vitinha. L’attaccante calcia debolmente, Carnesecchi para. Al 8′ chance per Krstovic. L’attaccante ci prova da lontano Bijlow para in due tempi. 3 minuti e ci prova Ahanor. Zalewski scodella per l’acrobazia del difensore che non trova il gol. Giallo per Amorim, fallo su Ederson. Occasione Genoa al 28′. Djimsiti salva sul dialogo tra Colombo e Vitinha. Ci prova la Dea al 35′. De Ketelaere serve Zappacosta che crossa al centro, respinge Ostigard. Occasione De Ketelaere al 38′. Scalvini chiude il dialogo con il belga, Bijlow para. Occasione Genoa al 42′. Scalvini salva su Ekhator. Al 45′ Bijlow salva su Krstovic.

Finisce 0-0, Atalanta-Genoa

Subito Ahanor pericoloso al 49′. Scamacca smarca il difensore dopo un velo di Krstovic, debole conclusione che Bijlow para. Doppia chance Atalanta al 61′ e al 63′. Prima De Ketelaere calcia alto. Poi Raspadori calcia centralmente su tiro di Ederson. Ancora Dea pericolosa al 75′ con Krstovic, conclusione deviata in corner e al 76′ con Zalewski, tiro alto del polacco. Traversa di Raspadori al 79′. Chance al 90′ per la Dea senza fortuna ci prova Zalewski. Allo scadere altre due occasioni. Prima Pasalic al 94′ conclusione parata da Bijlow. Poi tiro alto al 96′ di Ederson. Finisce 0-0 a Bergamo.