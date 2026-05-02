Kvaratskhelia, parla il padre: “Napoli? Ecco come sono andate le cose. La decisione…”

Il papà di Khvicha Kvaratskhelia, Badri Kvaratskhelia, ha concesso un’intervista al quotidiano Kvris Palitra. Bradi ha parlato anche del trasferimento dal Napoli al PSG.

Il papà di Khvicha Kvaratskhelia, Badri Kvaratskhelia, ha concesso un’intervista al quotidiano Kvris Palitra. Bradi ha parlato anche del trasferimento dal Napoli al PSG.

Kvaratskhelia, il papà: “Ecco come sono andate le cose col Napoli”

Queste le parole del padre del calciatore georgiano: “Il trasferimento a Parigi è stato deciso nel giro di un mese. Khvicha ha preso la decisione. D’accordo con il suo agente e la sua famiglia. a deciso che era ora di andarsene. Però amiamo ancora molto il Napoli. Per me era già una grande gioia vedere Khvicha giocare per l’ex squadra di Diego Maradona, vincere lo Scudetto ed essere nominato miglior giocatore della stagione è stato il fantastico coronamento di quella stagione straordinaria.

Se un napoletano ti chiama ‘Kvaradona’, quale complimento migliore potrebbe esserci. Parliamo di una città che vive di calcio, non ho mai incontrato persone che amino questo sport con tanta passione da nessun’altra parte. La carriera di un calciatore è così: oggi giochi in un posto, domani in un altro. Ma per Khvicha, Napoli e il Napoli rimarranno per sempre il suo luogo preferito, dove ha esordito nel calcio europeo, ha raggiunto grandi successi ed è stato amato in modo fanatico”.

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