LIVE – Inchiesta Arbitri, gli ultimi aggiornamenti. Rocchi: “Io trasparente”

Sono giorni delicati per il mondo del calcio italiano. Le notizie dell’inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri non possono lasciare indifferenti appassionati e tifosi. Segui su SPORTITALIA gli ultimi aggiornamenti sull’inchiesta con un live testuale che vi spiega approfonditamente ogni passaggio.

Gli aggiornamenti

9:00 Così Gianluca Rocchi a Le Iene: “Lavoriamo in una maniera soltanto, per cui non abbiamo grandi problemi. Io sono trasparente con tutti su tutto. Ve lo ripeto, io lavoro sempre ed esclusivamente in una maniera soltanto. Maggiore chiarezza? Io l’ho sempre fatto, quindi non è che vi devo promettere quello che sto già facendo”.