Spalletti: “Ecco le condizioni di Yildiz e Vlahovic. E sul caos arbitri…”

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona.

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona. Tanti gli argomenti affrontati dal tecnico bianconero: dalle condizioni di Kenan Yildiz fino al caos arbitri.

Così Spalletti: “Quando sento parlare di quarto posto sento fare dei calcoli. Il quarto posto lo raggiungi mantenendo un livello. Noi nella voglia di allenarci abbiamo mantenuto le stesse cose ed è il rendimento giornaliero che ti fa arrivare là. Stiamo bene, quindi dobbiamo pensare alla Champions League e non al quarto posto”.

Su Yildiz: “È una cosa che viene valutata a 360 gradi in maniera corretta soprattutto per il valore del ragazzo. Sappiamo e lui sa quanto è importante per noi. Ha avuto questa piccola infiammazione, negli ultimi due allenamenti è andato molto bene e non ha avvertito nessun dolore. Non abbiamo nessun dubbio su quella che sarà la sua presenza dentro alla partita”.

Sul caos arbitri: “Non sono un grande conoscitore di queste cose. Ho conosciuto diversi direttori di gara bravi e capaci, non so cosa sia successo e siamo in un momento dove bisogna ricreare un po’ di ordine. Domani è stato designato uno di maggior talento e mi aspetto faccia il massimo delle sue possibilità”.