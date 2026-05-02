Italiano svela i piani per il futuro: “Non ho nulla da nascondere! A breve…”

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari.

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari. Il tecnico felsineo ha risposto anche a una domanda relativa al suo futuro.

Bologna, le parole di Italiano sul futuro

Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: “Avrei preferito non parlare di questi aspetti perché c’è grande concentrazione sulla gara di domani. Vogliamo riscattare come siamo usciti dallo stadio la settimana scorsa. Comunque sul futuro non c’è nulla da nascondere: mi incontrerò a breve con la società e si farà il punto della situazione come è stato fatto nella passata annata.

Faremo un punto sugli obiettivi che si saranno raggiunti e sulle prospettive future. Non c’è alcun segreto, dopo l’incontro saprete tutto sul mio futuro, anche se ho ancora un anno di contratto. Anche nelle altre società sto vedendo che ci sono del appuntamenti fissati tra società e allenatori”.

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