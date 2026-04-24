Roma, ufficiale l’addio di Ranieri. Cosa succede ora

Ufficiale la separazione tra Roma e Ranieri: il tecnico lascia il ruolo operativo dopo le tensioni con Gasperini. Il club conferma fiducia nell’allenatore e apre a possibili cambiamenti dirigenziali che potrebbero coinvolgere Massara e rilanciare l’ipotesi Giuntoli nelle prossime settimane.

A meno di un giorno dall’anticipazione di Alfredo Pedullà, ora è arrivata anche l’ufficialità della AS Roma: il rapporto con Claudio Ranieri è finito. Dopo l’ultima esperienza in panchina, il tecnico era rimasto formalmente advisor della proprietà, ma le tensioni interne – soprattutto con Gian Piero Gasperini – hanno portato a una rottura che apre nuovi scenari di cambiamento profondo a Trigoria.

Ranieri-Roma, terzo addio

Dopo la parentesi da allenatore della scorsa stagione, l’ex tecnico di Chelsea e Leicester City era rimasto nella struttura societaria con il ruolo di senior advisor della proprietà dei The Friedkin Group. In estate era stato proprio lui a puntare su Gasperini per la panchina giallorossa.

Negli ultimi mesi, però, il rapporto con il tecnico originario di Grugliasco si è progressivamente incrinato. Ranieri avrebbe dovuto fare da “parafulmine”, ma le critiche dell’ex allenatore dell’Atalanta al mercato e alle scelte societarie hanno alimentato tensioni sempre più evidenti.

Le frizioni con Gasperini e il tema mercato

Poco prima di Roma-Pisa, dopo settimane di silenzio, Ranieri ha risposto pubblicamente alle lamentele del tecnico giallorosso. Il senior advisor ha ribadito che tutti gli acquisti erano stati approvati da Gasperini, respingendo le critiche sulla gestione del mercato guidata dal direttore sportivo Frederic Massara.

Non solo: Ranieri ha rivelato di aver contattato almeno altri tre allenatori prima di Gasperini, e tutti avevano declinato. Una dichiarazione interpretata come una presa di posizione netta e una sorta di rivendicazione personale, che ha reso evidente la frattura interna.

Il comunicato della Roma

Questo il comunicato integrale della società che sembra confermare la sensazione di una scelta fatta tra Gasperini e Ranieri:

“L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto.

Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia”.

Effetto domino: Massara in bilico e pista Giuntoli

Gli effetti della rottura tra Ranieri e Gasperini potrebbero non fermarsi qui. Secondo Pedullà, insieme a Ranieri potrebbe lasciare anche Massara, il cui rapporto con Gasperini non sarebbe idilliaco. In questo scenario, l’allenatore piemontese potrebbe essere confermato.

Sul possibile riassetto dirigenziale spunta il nome di Cristiano Giuntoli. Il dirigente ha contatti avviati all’estero, ma resta una pista italiana che potrebbe riaprirsi proprio a Roma. Tutto, però, dipenderà dalle decisioni dei Friedkin e dal futuro di Massara.