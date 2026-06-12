Canada-Bosnia 1-1: Larin risponde a Lukic nel finale. Serataccia per lo juventino David

Il girone B del Mondiale 2026 si apre con un pareggio tra Canada e Bosnia Erzegovina: i balcanici passano con Lukic, ma Larin evita la sconfitta ai padroni di casa, lasciando aperta la corsa al primo posto.

Il girone B del Mondiale 2026 comincia con un pareggio per 1-1 tra Canada e Bosnia Erzegovina. Nel raggruppamento che avrebbe potuto essere quello dell’Italia, i balcanici giustizieri degli azzurri vengono raggiunti nel finale dalla formazione nordamericana. Al gol di Lukic del Cluj ha risposto Larin del Southampton.

Un pareggio quello maturato al BMO Field di Toronto che dà un punto a entrambe, ma non accontenta, in fondo, nessuna delle due. Domani per Qatar o Svizzera, che si sfideranno alle 21, la possibilità concreta di prendersi il primo posto nel girone B. Niente vittoria all’esordio per il secondo dei tre Paesi ospitanti, il Canada che deve accontentarsi di un pareggio in rimonta. Nella notte alle 3 al SoFi Stadium di Inglewood in California, toccherà quindi agli Stati Uniti esordire contro il Paraguay.

La gara

Comincia bene la gara per il Canada che con Jonathan David della Juventus ha l’occasione di sbloccare il risultato. Il centravanti però non punisce la Bosnia e dopo un rimpallo conclude addosso al portiere Vasilj. La Bosnia ne approfitta e va avanti. Su corner Kolasinac spizza e Lukic mette in rete di testa. Ed è vantaggio nei confronti nordamericani del Canada.

La formazione del CT Marsch reagisce ma continua a fallire occasioni. In avvio di ripresa, è ancora David a fallire un facile controllo per trovarsi a tu per tu con il portiere bosniaco. I balcanici falliscono l’opportunità di raddoppiare. Kolasinac salva il vantaggio bosniaco sulla linea. Ma il pareggio è solo rimandato. Allora nel finale, i subentranti Promise David e Cyle Larin confezionano il gol del pareggio che fissa il risultato sull’1-1.