Mondiali 2026, la Corea del Sud ribalta la Repubblica Ceca e vince 2-1

La Corea del Sud risponde al Messico: vittoria per gli asiatici in rimonta contro la Repubblica Ceca. La sintesi del match

Ai Mondiali si è giocata la seconda sfida del torneo a Guadalajara in Messico dove la Corea del Sud ha battuto in rimonta la Repubblica Ceca per 2-1 nel match valido per il gruppo A. Tutte le reti si concentrano nella ripresa: al 58′ Krejci sblocca il risultato portando in vantaggio i cechi, ma al 67′ Hwang firma il pareggio per gli asiatici. Dieci minuti più tardi la Repubblica Ceca trova di nuovo la via del gol con Soucek, ma l’intervento del Var annulla la marcatura per un’irregolarità. Il gol partita arriva all’81’ grazie a Oh, che completa la rimonta coreana e fissa il risultato sul definitivo 2-1.

Importante vittoria della Corea del Sud sulla Repubblica Ceca

Succede tutto nel secondo tempo 😲

Prima il vantaggio della Cechia poi la Corea del Sud vince 2-1 in rimonta 🔥 #CoreadelSudRepubblicaCeca Ogni gol, ogni emozione, ogni partita della #FIFAWorldCup è su #DAZN pic.twitter.com/TcfkuaLylM — DAZN Italia (@DAZN_IT) June 12, 2026



Con questo successo, la Corea del Sud conquista tre punti fondamentali per il cammino nel girone, dimostrando una grande forza di carattere nel reagire allo svantaggio iniziale. Resta invece il forte rammarico per la Repubblica Ceca, che dopo aver accarezzato l’idea del raddoppio si vede privata del gol dal Var e subisce, pochi minuti più tardi, la beffa della sconfitta.