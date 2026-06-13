In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi venerdì 12 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, gli aggiornamenti

00:20 Live concluso. segui tutti gli aggiornamenti sul sito di Sportitalia.

00:00 Pedullà: L’Avellino cerca un paio di attaccanti. I campani vogliono Artistico (che per ora la Lazio non vuole dare in prestito, piace anche al Padova) e Pecorino, ma è possibile che arrivi un profilo giovane. Piace molto Giulio Misitano, punta centrale classe 2006 di proprietà dell’Atalanta con un contratto in scadenza nel 2029. Per l’Avellino il potenziale di Misitano è enorme e continuerà a seguirlo. In uscita sia Patierno che Roberto Insigne.

23:50 Pedullà: Juventus, permanenza tutt’altro che scontata per Andrea Cambiaso. L’esterno può partire e potrebbe rientrare in un potenziale scambio per Frattesi con l’Inter, soprattutto se i nerazzurri desistessero dal rilancio per Palestra. Al suo posto la Juve non ha ancora le idee chiare. A Spalletti piacerebbe Tavares, ma non c’è nessuno approccio reale.

23:45 Pedullà: Dodò nome concreto per il Napoli, nel caso in cui la valutazione della prima scelta Khalaili non scendesse.

23:40 Pedullà sul Napoli e le situazioni di Lukaku e Anguissa: il club azzurro deve prendere decisioni sul belga e sul camerunense. Per il centravanti classe 93 ex Inter, il club partenopeo non ha deciso la permanenza e cercherà una soluzione insieme a lui. Visto anche il mega ingaggio. Per quanto riguarda Zambo Anguissa, molto dipenderà dall’umore e dalla volontà del giocatore. In caso di addio, vivissimo il nome di Rabiot.

23:35 Pedullà: Mario Gila resta in cima alla lista dei desideri del Napoli. Nessun sondaggio invece da parte degli azzurri per Davide Frattesi dell’Inter.

23:16 Summit positivo tra Venezia e Pescara per l’esterno Lorenzo Berardi. Le due società sono pronte a ratificare l’accordo per il passaggio del giocatore in uscita dal Pescara.

22:35 Pedullà, aggiornamento Roma: Christian Pulisic è al terzo posto della lista delle preferenze sugli esterni offensivi. Il primo (come anticipato) resta sempre Greenwood. I giallorossi andranno su altri obiettivi solo quando non potrà davvero fare all-in sull’inglese. Soulé è sul mercato in caso di offerta (confermato). Alajbegovic valutato e mai seriamente considerato.

21:30 Parma, Estevez saluta, dopo la scadenza del contratto del centrocampista: “Ho sempre dato il massimo per questo club, contribuendo a riportarlo dove merita”.

21:00 Pedulla: “Milan-Rangnick, un matrimonio che non s’ha da fare”. Come due anni fa il club rossonero e il dirigente-allenatore austriaco si sono confrontati a lungo senza trovare un punto d’incontro. Non sarà dunque sotto la guida dell’attuale CT dell’Austria il futuro tecnico del club rossonero. Troppi dubbi reciproci.

20:00 Ufficiale: Sampdoria, Americo Branco è il nuovo direttore sportivo dei blucerchiati. Con lui, nel ruolo di direttore tecnico, promosso Lorenzo Ariaudo.

19:45 Ufficiale: il direttore sportivo Trinchera rinnova col Lecce fino al 2029. Sarà lui a proseguire il lavoro di Pantaleo Corvino.

19:30 Retroscena: due settimane fa contatto tra la Roma e l’agente di Pulisic. A Gasperini piace, il suo profilo è al terzo posto in una lista di tre nomi per il ruolo di esterno offensivo destro. Dipenderà molto anche dalle decisioni del #Milan

17.25 Pedullà: “Sogliano resta a Verona, probabile rinnovo”.

17.15 Adesso è ufficiale: Tony D’Amico sarà il nuovo Direttore Sportivo della Roma a parlare dalla stagione 2026/2027. Lo ha annunciato il club giallorosso tramite un comunicato.

16.20 L’Atalanta ha annunciato Michele Sbravati: lavorerà con Samaden al vertice del settore giovanile.

16:03 Ufficiale: André Silva ritorna al Porto.

15:40 Ufficiale Ignazio Abate al Torino.

15:05 Il Torino Football Club e Roberto D’Aversa non proseguiranno insieme nella prossima stagione. Il Presidente Urbano Cairo ancora una volta desidera ringraziare Roberto D’Aversa e il suo staff per l’impegno, il temperamento e per la qualità del lavoro svolto in questi mesi alla guida del Toro. La Società saluta D’Aversa e tutti i suoi collaboratori augurando il meglio nel proseguimento della loro carriera.

14:30 Alberto Aquiliani è il nuovo allenatore del Sassuolo.

13:10 Longari: “Dopo la trattativa sfumata a gennaio, la pista Genoa per Perin della Juventus, potrebbe tornare attuale questa estate. Un ritorno in rossoblù è sempre la priorità per il portiere bianconero”.

13:00 Pedullà: “Il Verona resta su Marco Baroni: oggi è il primo nome, già in bella evidenza nella mini lista anticipata oltre 10 giorni fa”.

Rivoluzione Juventus: via Comolli dentro Carnevali

12:30 Ufficiale: Comolli si dimette dalla dirigenza della Juventus

11:45 Giovanni Carnevali è il nuovo Ad della Juventus: comunicato ufficiale dei Bianconeri.

10:20 Cilli: “Il Sudtirol ha raggiunto l’accordo con Giorgio Gorgone: per l’allenatore è pronto un contratto biennale”.

9:40 La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto professionale con l’allenatore Ignazio Abate. Giunto a Castellammare di Stabia il 19 giugno scorso, mister Abate ha guidato la formazione gialloblù nel corso della stagione 2025/2026, ottenendo 12 vittorie, 19 pareggi e 11 sconfitte. Nel corso della sua gestione tecnica, ha guidato le Vespe alla seconda qualificazione consecutiva ai Playoff per la Serie A, conclusasi con l’eliminazione nella semifinale di ritorno in quel di Monza lo scorso 19 maggio. La società desidera rivolgere ad Ignazio Abate il più sentito ringraziamento per la professionalità, la serietà e l’impegno profusi durante l’annata sportiva appena terminata, rivolgendogli i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale.

Bernardo Silva al Real Madrid

9:15 El Chiringuito: “Bernardo Silva sarà un nuovo giocatore del Real Madrid“.

9:10 Cilli: “Il Bournemouth è il club della Premier League maggiormente interessato a Lucumi del Bologna. Il difensore è una delle prime scelte per andare a occupare il posto lasciato libero da Senesi. Contatti anche recenti tra club che saranno approfonditi nei prossimi”.

Calciomercato: El Shaarawy, è corsa a due

9:05 Pedullà: “El Shaarawy: il Venezia ha migliorato offerta, ma il Genoa resta in corsa”.

9:00 Cilli: “Pisa e Monza per un incrocio di mercato potrebbero “scambiarsi” gli allenatori: #Bianco dal Monza al Pisa, possibile un percorso inverso per Gilardino. Entrambi più o meno hanno la stessa lunghezza contrattuale sui due anni. Che potrebbero essere confermati anche negli eventuali nuovi accordi”.

8:45 Pedullà: “John Stones è a caccia di nuovo club, dopo un fantastico ciclo con la maglia del Manchester City. Difensore centrale nel pieno della maturità, 32 anni appena compiuti, Stones sta valutando diverse opportunità. Nelle ultime ore è stato proposto anche al Napoli che è già al completo in quel ruolo e che non smette di pensare a Gila. La risposta ha portato a un gentile rifiuto, a maggior ragione dopo aver memorizzato le richieste di ingaggio (circa 8 milioni a stagione)”.

8:30 Pedullà: “Abbiamo già spiegato nell’esclusiva di non troppi giorni fa: il Napoli è fortemente interessato ad Andrea Natali, difensore centrale figlio d’arte classe 2008 di proprietà del Bayer Leverkusen. La novità è che nelle ultime ore l’AZ Alkmaar sta pressando il club tedesco per il rinnovo del prestito, puntando sul fatto che il ragazzo si è trovato benissimo nella sua recente esperienza. C’è un altro club olandese appostato, ma per il momento non è stata presa una decisione definitiva. Il Napoli è fortemente interessato, sta facendo alcune valutazioni sulle uscite, ma nello stesso tempo sa di non poter traccheggiare a lungo considerato che per Natali gli apprezzamenti non mancano”.

8:00 Pedullà: “Nel corso dei dialoghi con il Napoli per lo scambio Obaretin-Fini, il Genoa ha chiesto informazioni su Lorenzo Lucca rientrato al club azzurro dopo la parentesi non troppo felice al Nottingham Forest. Il profilo piace a De Rossi, ma non possono essere maturi i tempi per una decisione dell’attaccante che innanzitutto vuole verificare eventuali altre possibilità dopo aver parlato con Massimiliano Allegri. Il gradimento del Genoa, confermato, non può almeno in questi giorni portare a qualcosa di concreto”.